В двух городах раненые после "прилетов" по зданиям ТЦК: РФ ударила дронами

БпЛА ударили по зданию Харьковского областного ТЦК и СП, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП.

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РФ ударила по зданиям ТЦК и СП / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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РФ нанесла удары по ТЦК и СП в Харькове и Запорожье

В результате атак есть раненые военные

Армия страны-оккупанта РФ нанесла воздушные удары БпЛА по территориальным центрам комплектации и социальной поддержки в Харькове и Запорожье в понедельник, 7 июля.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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/ Инфографика: Главред

Отмечается, что в результате атаки произошло попадание вражеских БпЛА в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП.

Смотрите видео - последствия удара РФ по Харькову:

"Предварительно, среди военнослужащих Запорожского областного ТЦК и СП есть раненый, а в Харьковском ОТЦК и СП ранены 3 человека. На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется", - добавили в Сухопутных силах.

/ Скриншот

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Ранее сообщалось о том, что РФ ударила по Киевщине, Харькову, Николаеву и Запорожской области. В регионах фиксировались пожары и разрушения, пострадали люди.

Как сообщал Главред, ранее вражеские силы ударили БПЛА по Полтаве. В Сухопутных силах ВСУ заявили о погибших и раненых. Фиксировался пожар в здании Полтавского городского ТЦК и СП.

Напомним, ранее сообщалось о том, что войска РФ атаковали Киев десятками дронов и ракетами. Последствия фиксировались в более 13 районах столицы. Были пожары, в городе стоял дым.

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Об источнике: Сухопутные войска ВСУ Сухопутные войска являются главным носителем боевой мощи Вооруженных Сил независимого Украинского государства. Это самый многочисленный самостоятельный вид Вооруженных сил Украины, главный носитель их боевой мощи, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно на суше. Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины были сформированы в составе Вооруженных Сил Украины на основании Указа Президента Украины в соответствии со статьей 4 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины" в 1996 году, передает Минобороны Украины.

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