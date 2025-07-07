Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В двух городах раненые после "прилетов" по зданиям ТЦК: РФ ударила дронами

Алексей Тесля
7 июля 2025, 11:50обновлено 7 июля, 12:20
396
БпЛА ударили по зданию Харьковского областного ТЦК и СП, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП.
Screenshot
РФ ударила по зданиям ТЦК и СП / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

  • РФ нанесла удары по ТЦК и СП в Харькове и Запорожье
  • В результате атак есть раненые военные

Армия страны-оккупанта РФ нанесла воздушные удары БпЛА по территориальным центрам комплектации и социальной поддержки в Харькове и Запорожье в понедельник, 7 июля.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

видео дня
инфографика шахед, шахед, шахеды
/ Инфографика: Главред

Отмечается, что в результате атаки произошло попадание вражеских БпЛА в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП.

  • Последствия удара РФ по Запорожью
    Последствия удара РФ по Запорожью фото: Иван Федоров
  • Последствия удара РФ по Запорожью
    Последствия удара РФ по Запорожью фото: Иван Федоров
  • Последствия удара РФ по Запорожью
    Последствия удара РФ по Запорожью фото: Иван Федоров
  • Последствия удара РФ по Запорожью
    Последствия удара РФ по Запорожью фото: Иван Федоров
  • Последствия удара РФ по Запорожью
    Последствия удара РФ по Запорожью фото: Иван Федоров
  • Последствия удара РФ по Запорожью
    Последствия удара РФ по Запорожью фото: Иван Федоров

Смотрите видео - последствия удара РФ по Харькову:

  • РФ ударила по Харькову
    РФ ударила по Харькову npu.gov.ua
  • РФ ударила по Харькову
    РФ ударила по Харькову npu.gov.ua
  • РФ ударила по Харькову
    РФ ударила по Харькову npu.gov.ua
  • РФ ударила по Харькову
    РФ ударила по Харькову npu.gov.ua
  • РФ ударила по Харькову
    РФ ударила по Харькову npu.gov.ua
  • РФ ударила по Харькову
    РФ ударила по Харькову npu.gov.ua
  • РФ ударила по Харькову
    РФ ударила по Харькову npu.gov.ua
  • РФ ударила по Харькову
    РФ ударила по Харькову npu.gov.ua
  • РФ ударила по Харькову
    РФ ударила по Харькову npu.gov.ua
  • РФ ударила по Харькову
    РФ ударила по Харькову npu.gov.ua
  • РФ ударила по Харькову
    РФ ударила по Харькову npu.gov.ua
  • РФ ударила по Харькову
    РФ ударила по Харькову npu.gov.ua

"Предварительно, среди военнослужащих Запорожского областного ТЦК и СП есть раненый, а в Харьковском ОТЦК и СП ранены 3 человека. На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется", - добавили в Сухопутных силах.

Screenshot
/ Скриншот

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ ударила по Киевщине, Харькову, Николаеву и Запорожской области. В регионах фиксировались пожары и разрушения, пострадали люди.

Как сообщал Главред, ранее вражеские силы ударили БПЛА по Полтаве. В Сухопутных силах ВСУ заявили о погибших и раненых. Фиксировался пожар в здании Полтавского городского ТЦК и СП.

Напомним, ранее сообщалось о том, что войска РФ атаковали Киев десятками дронов и ракетами. Последствия фиксировались в более 13 районах столицы. Были пожары, в городе стоял дым.

Другие новости:

Об источнике: Сухопутные войска ВСУ

Сухопутные войска являются главным носителем боевой мощи Вооруженных Сил независимого Украинского государства. Это самый многочисленный самостоятельный вид Вооруженных сил Украины, главный носитель их боевой мощи, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно на суше.

Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины были сформированы в составе Вооруженных Сил Украины на основании Указа Президента Украины в соответствии со статьей 4 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины" в 1996 году, передает Минобороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Запорожья новости Харькова Сухопутные войска атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин может финансировать войну еще много лет благодаря хитрому плану - Алексашенко

Путин может финансировать войну еще много лет благодаря хитрому плану - Алексашенко

13:10Война
ТЦК меняют формат работы после ударов РФ: в ВСУ сделали важное заявление

ТЦК меняют формат работы после ударов РФ: в ВСУ сделали важное заявление

13:04Украина
Украинцев призвали быть осторожными на улице: какая опасность скоро накроет нашу страну

Украинцев призвали быть осторожными на улице: какая опасность скоро накроет нашу страну

12:07Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцев призвали не выходить на улицу 7 июля в определенные часы - причина

Украинцев призвали не выходить на улицу 7 июля в определенные часы - причина

Максим Галкин показал уютный домашний момент с дочерью Лизой и Аллой Пугачевой

Максим Галкин показал уютный домашний момент с дочерью Лизой и Аллой Пугачевой

Почему Трамп избегает вопроса продажи оружия для Украины - в МИД назвали нюанс

Почему Трамп избегает вопроса продажи оружия для Украины - в МИД назвали нюанс

Елена Мозговая впервые назвала имя певца, который надоумил ее бросить петь

Елена Мозговая впервые назвала имя певца, который надоумил ее бросить петь

Будут лить дожди с грозами: какие области накроет непогода

Будут лить дожди с грозами: какие области накроет непогода

Последние новости

13:29

Уже не на вес золота: названы продукты, на которых сейчас можно круто сэкономить

13:10

Путин может финансировать войну еще много лет благодаря хитрому плану - АлексашенкоВидео

13:04

ТЦК меняют формат работы после ударов РФ: в ВСУ сделали важное заявление

12:52

В Украине растет спрос на подержанные авто из-за границы: ТОП-модели июня

12:51

"То, что она пережила, - не передать словами": какими были последние дни покойной Татьяны Шелиги

Путин способен финансировать войну еще 2-4 года - АлексашенкоПутин способен финансировать войну еще 2-4 года - Алексашенко
12:20

Можно доверить все: 3 знака зодиака никогда не раскроют ваши секреты

12:07

Украинцев призвали быть осторожными на улице: какая опасность скоро накроет нашу страну

12:03

"Скрещенные с чертиком": священник назвал игрушку, которую нельзя покупать детямВидео

11:52

Зарплаты в Украине не успевают за ростом цен: инфляция "съедает" доходы

Реклама
11:50

В двух городах раненые после "прилетов" по зданиям ТЦК: РФ ударила дронамиФотоВидео

11:19

"Сокращение военных расходов" РФ: экономист объяснил заявление ПутинаВидео

11:05

Мухи не выдержат и исчезнут: 4 натуральных средства отпугнут насекомых от вашего дома

11:00

Китайский гороскоп на завтра 8 июля: Тиграм - серьезный разговор, Петухам - компромисс

10:55

Упрощает поставки вооружения: в Украине заработал маркетплейс для армии

10:48

Новый налет дронов на Украину: взрывы прогремели в двух областях, первые деталиФотоВидео

10:07

Трамп сделал громкое заявление о помощи Украине и "наехал" на Путина

10:04

Украинцам выписывают штрафы за "неправильные" паспорта: сколько придется заплатить

10:00

"Такого за три года не было": военный ошеломил заявлением о Запорожье

09:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 7 июля (обновляется)

09:18

Пока Запад ходит кругами вокруг России, в Украине - "Метро 2035"мнение

Реклама
08:58

Удары точнее, а тактика коварнее: в ISW назвали новые цели РФ для атак

08:57

ВСУ пошли вперед на фронте: в ISW назвали направление продвижения

08:55

Карта Deep State онлайн за 7 июля: что происходит на фронте (обновляется)

08:05

Пожары и разрушения в трех районах: в Киеве гремели взрывы в ходе атаки дронов

07:52

Россияне в истерике из-за атаки: БпЛА налетели на Московскую областьВидео

06:27

Много пострадавших и пожар в жилом доме: россияне атаковали ХарьковФото

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 11 секунд найти цифру 208

05:09

Раскрыт секрет флага Украины: почему он сине-желтый и когда появился впервыеВидео

04:38

Против этого Россия бессильна: Украина нашла отличный способ борьбы с Шахедами

04:22

Сотни рейсов отменены, стоят толпы людей: в аэропортах РФ транспортный коллапс

04:00

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинках с собакой, поедающей торт, за 19 с

02:30

Как правильно выбрать колбасу: неожиданный ответ просто сразит наповалВидео

02:09

Бои не прекращаются: в Генштабе рассказали, какие направления остаются самыми горячими

02:00

Официально свободны: представитель Кэти Перри и Орландо Блума подтвердил их разрыв

01:43

Melovin мобилизовался: где будет проходить службу певец

01:05

Европа на пороге перемен: смогут ли они обойтись без американского оружия

00:53

"Огонь огненный": Ольга Сумская удивила формами без ретуши

00:23

Евро-0 может вернуться на АЗС: почему правительство рассматривает такой шаг

06 июля, воскресенье
23:43

Юрий Никитин показал свою 94-летнюю маму-именинницу

23:31

"Это символ демона, срочно выбросьте!": мольфар рассказал о трендовой детской игрушкеВидео

Реклама
23:21

Базовая военная подготовка для студентов: в Раде раскрыли ключевые детали

22:55

Украина победит, если Запад возьмется за ум: Forbes назвал план действий

22:25

Кому выгодна бесконечная война в Украинемнение

22:10

И полезные, и вкусные: 12 овощей с самым низким содержанием сахара

21:59

В Украине готовят жилищную реформу: что изменится

21:57

Секреты "Калибров": ВМС Украины раскрыли неожиданные изменения в применении

21:07

Елена Мозговая впервые назвала имя певца, который надоумил ее бросить петь

20:45

Украина обратилась к Берлину: СМИ раскрыли, что именно вошло в список оружия

20:20

"В этом созыве точно": Гетманцев сказал, будет ли Рада раскрывать банковскую тайну

19:57

Украинский "Хогвартс": что скрывал Тайный университет во Львове

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять