Трамп готов ударить санкциями по России, но есть условие - Золотарев

Политолог убежден, что Трамп подарил Путину немало авансов, но уступок со стороны РФ до сих пор не было.

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Трамп рассматривает введение новых санкций против РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео, УНИАН

Ключевые тезисы:

Трамп движется в сторону санкций против РФ

Путин получил от Трампа много уступок

Американский лидер раздражен после телефонного разговора с российским диктатором

Президент США Дональд Трамп неоднократно шел на встречу российскому диктатору Владимиру Путину, но соответствующих уступок американский лидер до сих пор не увидел. Поэтому Трамп все же движется в сторону санкций против России. Такое мнение высказал политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев в интервью Главреду.

По словам политолога, Трамп не против законопроекта с 500% пошлинами, который лоббирует сенатор Линдси Грэм, но есть определенное условие.

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"Трамп хочет, чтобы у него в руках оставалась кнопка, позволяющая запустить или остановить этот закон. Если такая норма будет учтена, президентского вето не будет", - пояснил Золотарев.

Кроме того, у политолога складывается впечатление, что Трампу в ближнем кругу начали говорить примерно следующее: "Тебя водят за нос, а ты не имеешь никаких козырей в рукаве". Трамп упрекал Зеленского в том, что у него нет козырей, а теперь сам оказался в такой же ситуации", говорит Золотарев.

Он напомнил, что Путин получил от Трампа существенные авансы.

В частности, была прекращена работа USAID - глобального американского инструмента мягкой силы. Россия считала враждебной деятельность агентства, которое существовало более семи десятков лет. Также при Трампе военная помощь Украине сократилась.

Эксперт также предполагает, что Трамп раздражен после телефонного разговора с Путиным, поскольку считает, что его банально обманывают, поэтому введение санкций не стоит исключать.

Санкции против России / Инфографика: Главред

Введение санкций против России - последние новости

Как писал Главред, США и ЕС рассматривают возможность ужесточения санкций против России, пытаясь принудить Кремль к мирному урегулированию войны. В то же время, как отмечает оппозиционный экономист, экс-заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Алексашенко, новые ограничения вряд ли существенно ударят по российской экономике.

Позже в Politico сообщили, что президент США Дональд Трамп выразил готовность поддержать двухпартийный законопроект о санкциях против России, однако выдвинул собственное условие. В частности, команда американского лидера требует, чтобы в будущем именно президент имел исключительные полномочия в вопросе введения или отмены этих санкций, без участия Конгресса.

Между тем бывший заместитель председателя Центробанка России, экс-заместитель министра финансов, оппозиционный экономист Сергей Алексашенко выразил убеждение, что США вряд ли введут 500% пошлины для стран, торгующих с Россией, такие меры не будут иметь эффекта и нанесут больше вреда экономике Штатов, чем Кремлю.

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О персоне: Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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