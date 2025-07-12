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Трамп может давить не на того: СМИ обнародовали сценарий мирного соглашения

Анна Косик
12 июля 2025, 16:07
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Несмотря на изменение риторики президента США его позиция относительно разделения территорий Украины может оставаться неизменной.
Трамп может давить не на того: СМИ обнародовали сценарий мирного соглашения
Что может предусматривать мирное соглашение при лидерстве США / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Главное:

  • Партнеры Украины не выполнили много своих обязательств
  • Трамп все еще может попытаться принудить Украину к невыгодной сделке с РФ
  • У Европы нет альтернативного плана, чтобы ослабить Россию

С начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину союзники Киева неоднократно обещали масштабную поддержку в борьбе против врага. Однако на практике обещания не всегда становились реальностью.

Особенно ярко это демонстрирует ситуация с президентом США Дональдом Трампом, который сначала делал громкие заявления об окончании войны за 24 часа, а сейчас, похоже, хочет как можно быстрее поставить на колени не РФ, а Украину. Об этом пишет обозреватель The Telegraph Лиза Хезелдайн.

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Сейчас все еще есть проблески надежды на то, что ситуация изменится в пользу Киева. Об этом свидетельствуют недавние заявления Трампа о разочаровании в кремлевском диктаторе.

Если даже Трамп предоставит Украине обещанный пакет военной помощи и введет дополнительные санкции против РФ, возникает вопрос, не будет ли все это слишком мало и поздно.

"Россия сейчас быстро продвигается через Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области, и Белый дом четко дал понять, что любое мирное соглашение, заключенное при посредничестве Трампа, очень вероятно, будет включать передачу этих территорий Кремлю", - отметила обозревательница.

Европейское сообщество с напряжением наблюдает за ситуацией и обеспокоено тем, что Трамп может попытаться протолкнуть такое соглашение без согласия Украины. Потому что пока альтернативного плана для ослабления переговорной позиции Путина нет.

Мирное урегулирование войны в Украине - что известно

Напомним, Главред писал, что постоянные обстрелы мирных украинских городов демонстрируют то, что страна-агрессор Россия не настроена на заключение мирного соглашения.

Ранее стало известно, что Украина ни в коем случае не пойдет на уступки стране-агрессору России в вопросе ограничения своей обороноспособности. Киев не пойдет ни на какие компромиссы в вопросах деятельности Вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса и военной поддержки со стороны государств-партнеров.

Недавно сообщалось, что Россия якобы не намерена затягивать мирные переговоры с Украиной. В то же время в Кремле продолжают мечтать о достижении собственных "целей".

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Об источнике: The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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