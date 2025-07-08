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Неожиданный поворот в поддержке Украины: Макрон сделал громкое заявление

Руслан Иваненко
8 июля 2025, 20:53
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Французский лидер хвалит Великобританию за роль одного из самых активных союзников Украины еще до начала полномасштабного вторжения РФ.

Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон
Макрон подчеркивает, что борьба за мир в Украине является вопросом безопасности всей Европы / Коллаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

Кратко:

  • Президент Франции Макрон подтвердил поддержку Украины в борьбе с Россией
  • Макрон похвалил Великобританию за роль союзника Украины до вторжения
  • Коалиция желающих продолжит добиваться прекращения огня и мира

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Великобританию подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны европейских стран в борьбе с российской агрессией.

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Он отметил незаконность нападения России на Украину и похвалил Великобританию за роль одного из ближайших союзников Киева еще до полномасштабного вторжения, пишет The Guardian.

Макрон отметил: "Европейцы никогда не бросят Украину, никогда".

Он также подчеркнул важность единства в противостоянии российской угрозе:

"Каждый раз, когда Россия Путина продвигается в Украине, угроза приближается ко всем нам, мы никогда не примем теории о том, что сильнейший - прав".

Президент Франции добавил, что "коалиция желающих" и в дальнейшем будет работать над прекращением огня и началом переговоров для установления долговременного мира:

"Мы будем бороться до последней минуты, чтобы добиться прекращения огня, чтобы начать переговоры по построению прочного и устойчивого мира, потому что на карту поставлена наша безопасность и наши общие принципы в Украине".

Ввод миротворцев в Украину - новости по теме

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил об "ощутимом прогрессе" в деле переговоров о размещении контингента по безопасности европейских партнеров.

Кроме того, рассматриваются два возможных варианта размещения иностранных войск в Украине, отличающиеся прежде всего численностью контингента.

Ранее премьер Канады сказал, отправит ли миротворцев в Украину. Канаде еще предстоит оценить условия, при которых она могла бы присоединиться к миротворческой операции.

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Об источнике: The Guardian

"Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

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