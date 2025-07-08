Неожиданный поворот в поддержке Украины: Макрон сделал громкое заявление

Кратко:
- Президент Франции Макрон подтвердил поддержку Украины в борьбе с Россией
- Макрон похвалил Великобританию за роль союзника Украины до вторжения
- Коалиция желающих продолжит добиваться прекращения огня и мира
Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Великобританию подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны европейских стран в борьбе с российской агрессией.
Он отметил незаконность нападения России на Украину и похвалил Великобританию за роль одного из ближайших союзников Киева еще до полномасштабного вторжения, пишет The Guardian.
Макрон отметил: "Европейцы никогда не бросят Украину, никогда".
Он также подчеркнул важность единства в противостоянии российской угрозе:
"Каждый раз, когда Россия Путина продвигается в Украине, угроза приближается ко всем нам, мы никогда не примем теории о том, что сильнейший - прав".
Президент Франции добавил, что "коалиция желающих" и в дальнейшем будет работать над прекращением огня и началом переговоров для установления долговременного мира:
"Мы будем бороться до последней минуты, чтобы добиться прекращения огня, чтобы начать переговоры по построению прочного и устойчивого мира, потому что на карту поставлена наша безопасность и наши общие принципы в Украине".
Ввод миротворцев в Украину - новости по теме
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил об "ощутимом прогрессе" в деле переговоров о размещении контингента по безопасности европейских партнеров.
Кроме того, рассматриваются два возможных варианта размещения иностранных войск в Украине, отличающиеся прежде всего численностью контингента.
Ранее премьер Канады сказал, отправит ли миротворцев в Украину. Канаде еще предстоит оценить условия, при которых она могла бы присоединиться к миротворческой операции.
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Об источнике: The Guardian
"Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.
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