Враг наносит удары по ТЦК: в ВСУ рассказали, какие готовят меры безопасности

Вкратце:
- Россия усилила атаки дронами на украинские ТЦК и прилегающие территории
- Удары зафиксированы в Харькове, Запорожье, Кривом Роге, Полтаве, Кременчуге
- Это уже шестая атака РФ на ТЦК за последние две недели
За последние две недели Россия осуществила уже шестую атаку на здания территориальных центров комплектования (ТЦК) и прилегающие территории, реализуя свой новый план. Представитель Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев и председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в комментариях для ТСН.ua рассказали, как эти атаки могут повлиять на мобилизацию в регионах и стране в целом.
"Все мобилизационные мероприятия будут продолжаться. Горький опыт (прилетов - ред.) будет учтен. Планируется рассредоточение персонала ТЦК и СП, чтобы защитить жизнь и здоровье работников. Мы сделаем все возможное, чтобы обезопасить военнообязанных, которые посещают эти учреждения", - отметил Саранцев.видео дня
Он добавил, что значительная часть документации, которая хранится в ТЦК, уже оцифрована, хотя вопрос о бумажных носителях пока остается открытым.
"Россия осознает, что ТЦК - это ключевые структуры для мобилизации, поэтому пытается остановить их работу. Работают три направления: информационные атаки, террористические акты и воздушные удары дронами-камикадзе", - пояснил Саранцев.
Иван Тимочко добавил, что в ТЦК хранится не только информация о военнообязанных, но и данные о без вести пропавших, ветеранах, демобилизованных и лицах с инвалидностью.
"Это централизованные удары, которые Россия планировала давно, чтобы дискредитировать наших военных и сорвать мобилизацию. ТЦК наполняют реестры, которые помогают решать важные вопросы мобилизации", - подчеркнул председатель Совета резервистов.
Он также отметил, что после серии террористических атак сотрудники ТЦК начали работать в более рассредоточенном режиме, что подтверждают и в Минобороны.
"Россия пытается подать эти атаки как символические, но на самом деле это попытка обвалить нашу оборону. Они готовы идти на крайние меры, поэтому подобные удары будут продолжаться", - подытожил Тимочко.
Война России против Украины - новости по теме:
Как сообщал Главред, ночью 6 июля Россия дронами и ракетами нанесла удар по Украине. Враг атаковал Киевскую область, Харьков, Запорожье и область, Николаев и другие города. На месте прилетов фиксировались пожары. Пострадали люди.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский внесет в парламент законопроекты для продолжения военного положения и мобилизации. Военное положение должны продлить еще на 90 дней - до 5 ноября текущего года. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк.
Оккупанты, вероятно, в ближайшее время попытаются окружить ВСУ в Покровске и обойти с запада украинские позиции, предположили аналитики Института изучения войны. Также известно, что враг атакует и на северо-восток от Покровска, пытаясь перерезать логистику Сил обороны в районе Мирнограда и самого Покровска.
Читайте также:
- Бои не прекращаются: в Генштабе рассказали, какие направления остаются самыми горячими
- В Украине меняют работу ТЦК на фоне ударов России - как это повлияет на мобилизацию
- Взрывы под Москвой: Генштаб раскрыл детали атаки на завод боеприпасов для Шахедов
- Ключевое событие прошлой недели на фронте - уничтожение дронами СБУ крупного склада боеприпасов в Харцызске, - эксперт
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред