Враг наносит удары по ТЦК: в ВСУ рассказали, какие готовят меры безопасности

Российские дроны продолжают атаковать ТЦК, но украинские военные внедряют меры для защиты персонала и документов.

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Сухопутные войска рассредоточивают работников ТЦК, чтобы минимизировать риски и обеспечить непрерывность мобилизационных процессов / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вкратце:

Россия усилила атаки дронами на украинские ТЦК и прилегающие территории

Удары зафиксированы в Харькове, Запорожье, Кривом Роге, Полтаве, Кременчуге

Это уже шестая атака РФ на ТЦК за последние две недели

За последние две недели Россия осуществила уже шестую атаку на здания территориальных центров комплектования (ТЦК) и прилегающие территории, реализуя свой новый план. Представитель Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев и председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в комментариях для ТСН.ua рассказали, как эти атаки могут повлиять на мобилизацию в регионах и стране в целом.

"Все мобилизационные мероприятия будут продолжаться. Горький опыт (прилетов - ред.) будет учтен. Планируется рассредоточение персонала ТЦК и СП, чтобы защитить жизнь и здоровье работников. Мы сделаем все возможное, чтобы обезопасить военнообязанных, которые посещают эти учреждения", - отметил Саранцев. видео дня

Он добавил, что значительная часть документации, которая хранится в ТЦК, уже оцифрована, хотя вопрос о бумажных носителях пока остается открытым.

"Россия осознает, что ТЦК - это ключевые структуры для мобилизации, поэтому пытается остановить их работу. Работают три направления: информационные атаки, террористические акты и воздушные удары дронами-камикадзе", - пояснил Саранцев.

Иван Тимочко добавил, что в ТЦК хранится не только информация о военнообязанных, но и данные о без вести пропавших, ветеранах, демобилизованных и лицах с инвалидностью.

"Это централизованные удары, которые Россия планировала давно, чтобы дискредитировать наших военных и сорвать мобилизацию. ТЦК наполняют реестры, которые помогают решать важные вопросы мобилизации", - подчеркнул председатель Совета резервистов.

Он также отметил, что после серии террористических атак сотрудники ТЦК начали работать в более рассредоточенном режиме, что подтверждают и в Минобороны.

Закона о мобилизации / Инфографика: Главред

"Россия пытается подать эти атаки как символические, но на самом деле это попытка обвалить нашу оборону. Они готовы идти на крайние меры, поэтому подобные удары будут продолжаться", - подытожил Тимочко.

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Как сообщал Главред, ночью 6 июля Россия дронами и ракетами нанесла удар по Украине. Враг атаковал Киевскую область, Харьков, Запорожье и область, Николаев и другие города. На месте прилетов фиксировались пожары. Пострадали люди.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский внесет в парламент законопроекты для продолжения военного положения и мобилизации. Военное положение должны продлить еще на 90 дней - до 5 ноября текущего года. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк.

Оккупанты, вероятно, в ближайшее время попытаются окружить ВСУ в Покровске и обойти с запада украинские позиции, предположили аналитики Института изучения войны. Также известно, что враг атакует и на северо-восток от Покровска, пытаясь перерезать логистику Сил обороны в районе Мирнограда и самого Покровска.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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