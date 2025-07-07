ТЦК меняют формат работы после ударов РФ: в ВСУ сделали важное заявление

ТЦК не прекращает работу, а осуществил меры рассредоточения и продолжит работать в определенных локациях.

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В Украине меняют формат работы ТЦК и СП / коллаж: Главред, фото: УНИАН, visit.ua

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Винницкий ТЦК осуществил меры рассредоточения

В ТЦК и СП Львовской области усилили меры безопасности

В средствах массовой информации появилась информация о том, что винницкий областной ТЦК и СП приостанавливает свою работу по месту локации с целью обеспечения безопасности жизни граждан и учитывая напряженную ситуацию в стране.

Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте информационного агентства Укринформ.

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"Учитывая напряженную ситуацию в стране и с целью обеспечения жизни и здоровья граждан Винницкий областной ТЦК и СП приостанавливает свою деятельность по адресу ул. Данила Галицкого, 31", - говорится в сообщении.

Как отмечается, прием граждан по вопросам медицинского обеспечения с 7 июля 2025 будет осуществляться на базе Винницкой областной клинической больницы им. Николая Пирогова.

/ Инфографика - Главред

Прием граждан по социальным и другим вопросам будет проходить с 9 июля 2025 года на базе Центра предоставления административных услуг "Прозрачный офис".

Отметим, что на странице в Facebook винницкого областного ТЦК и СП данная информация отсутствует.

В свою очередь в пресс-службе командования Сухопутных войск объяснили УП, что ТЦК осуществил меры рассредоточения.

Как пояснили в пресс-службе командования Сухопутных войск, ТЦК не прекращает работу, а осуществил меры рассредоточения и продолжит работать в определенных локациях. Цель - обеспечить безопасность персонала и посетителей учреждения.

Ситуация во Львовском ТЦК и СП

Вместе с тем, в ТЦК и СП Львовской области усилили меры безопасности. Это связано с российскими ударами по ТЦК в других областях, пишет Суспільне со ссылкой на источники.

Среди мер безопасности - усиленная бдительность роты охраны, металлоискатель на входе. Никакой информации о возможной смене адресов пока нет.

Ранее сообщалось об ударе РФ по зданию ТЦК и жилому дому в Кременчуге. В результате вражеской атаки на Кременчугский район возник пожар, сообщили в ОВА.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в двух городах раненые после "прилетов" по зданиям ТЦК. БпЛА ударили по зданию Харьковского областного ТЦК и СП, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП.

Как писал Главред, Россия может продолжить наносить удары по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) для срыва мобилизации в Украине.

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Об источнике: Сухопутные войска ВСУ Сухопутные войска являются главным носителем боевой мощи Вооруженных Сил независимого Украинского государства. Это самый многочисленный самостоятельный вид Вооруженных сил Украины, главный носитель их боевой мощи, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно на суше. Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины были сформированы в составе Вооруженных Сил Украины на основании Указа Президента Украины в соответствии со статьей 4 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины" в 1996 году, передает Минобороны Украины.

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