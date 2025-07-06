"Прилет" по зданию ТЦК и жилому дому: РФ ударила дронами по Кременчугу

В результате вражеской атаки на Кременчугский район возник пожар, сообщили в ОВА.

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РФ ударила дронами по Кременчугу / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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В результате вражеской атаки на Кременчугский район возник пожар

Было попадание в здание местного ТЦК

Российские войска снова совершили атаку на Полтавскую область, под удар попала территория частного домовладения, где вспыхнул пожар, сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут.

"В результате вражеской атаки на Кременчугский район возник пожар на территории частного домовладения. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги", - написал он в Telegram.

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По его словам, по состоянию на данный момент утра воскресенья обращений в экстренные службы относительно пострадавших или погибших не поступало.

На месте происшествия работают все соответствующие службы.

/ Инфографика: Главред

Подробности удара РФ по Кременчугу

Как говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ, российские оккупанты 6 июля атаковали город Кременчуг Полтавской области. Было попадание в здание местного ТЦК.

Уточняется, что армия страны-агрессора сегодня около 9:35 враг нанес беспилотные удары по городу Кременчуг.

"В результате атаки произошли попадания вражеских БпЛА в здание Кременчугского районного ТЦК и СП, а также в жилой дом рядом", - сообщили в Сухопутных войсках.

По предварительным данным, среди военнослужащих и работников ТЦК и СП раненых и погибших нет. На месте попаданий работают профильные службы.

/ Скриншот

Добавим, что ранее в Воздушных силах Вооруженных сил Украины предупреждали об угрозе атака Кременчуга ударными дронами РФ.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ ударила по Киевщине, Харькову, Николаеву и Запорожской области. В регионах фиксировались пожары и разрушения, пострадали люди.

Как сообщал Главред, ранее вражеские силы ударили БПЛА по Полтаве. В Сухопутных силах ВСУ заявили о погибших и раненых. Фиксировался пожар в здании Полтавского городского ТЦК и СП.

Напомним, ранее сообщалось о том, что войска РФ атаковали Киев десятками дронов и ракетами. Последствия фиксировались в более 13 районах столицы. Были пожары, в городе стоял дым.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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