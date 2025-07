РФ нацелилась на захват крупного города, части ВСУ под угрозой окружения – ISW

Главное:

В ближайшее время российские войска, вероятно, попытаются окружить Покровск и обойти с запада укреплённые позиции украинской армии в Донецкой области.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW) от 5 июля, российская армия недавно продвинулась в северо-восточном направлении от Покровска и, предположительно, собирается продолжать наступление в сторону Доброполья.

По данным аналитиков, войска РФ сосредоточили свои усилия вдоль трассы Т-0504, соединяющей Покровск и Константиновку. Эти действия наблюдаются с начала 2025 года. Предполагается, что российское командование стремится использовать участок между Покровском и Торецком для охвата города с северной и северо-восточной сторон либо для обхода украинской обороны юго-западнее Константиновки.

Российские части, принимающие участие в наступлении, были переброшены в район восточнее Покровска еще в феврале-марте этого года для усиления наступательной группировки, говорится в отчете ISW.

Отмечается также, что украинские войска наносят ощутимые потери российским подразделениям в районе села Разино. Продвижение РФ в западном и северо-западном направлениях от этого населенного пункта, по мнению аналитиков, связано с попытками окружить Покровск и Мирноград — задачами, которые россияне безуспешно пытаются выполнить более полутора лет.

Кроме того, командир украинского подразделения артиллерийской разведки Нацгвардии, действующего в этом районе, сообщил, что российские войска активно атакуют северо-восточнее Покровска и пытаются перерезать линии снабжения украинских войск в районе Мирнограда и самого Покровска.

ISW также допускает, что российская армия может попытаться атаковать юго-западнее Покровска, чтобы перерезать ту же трассу М-30. Однако для этого потребуется преодолеть сильную украинскую оборону, что на данный момент кажется маловероятным.

Наконец, в отчете подчеркивается, что российским силам не удалось продвинуться от Торецка, а также достичь серьёзных успехов в районе Часова Яра. Таким образом, первоначальный план наступления на Константиновку и другие укреплённые украинские позиции остается нереализованным.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ пошли вперед и восстановили позиции. Украинская армия за последние недели восстановила контроль над некоторыми участками фронта.

Напомним, ранее сообщалось об обострении на фронте в Сумской области. Глава областной военной администрации сообщает об активной эвакуации населения для сохранения их жизни.

Как сообщал Главред, в Институте изучения войны заявили, что вражеские силы недавно продвинулись на севере Украины в районе нескольких населенных пунктов.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.