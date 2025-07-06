Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ нацелилась на захват крупного города, части ВСУ под угрозой окружения – ISW

Алексей Тесля
6 июля 2025, 08:40
304
ВС РФ, вероятно, сосредоточилось на продвижении с целью начать штурм Покровска, предполагают в ISW.
ВСУ, фронт
ВСУ отражают вражеские атаки / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных сил ВСУ, ОК Запад

Главное:

  • Армия РФ продвинулась в северо-восточном направлении от Покровска
  • Войска РФ сосредоточили свои усилия вдоль трассы Т-0504
  • Украинские войска наносят ощутимые потери подразделениям РФ

В ближайшее время российские войска, вероятно, попытаются окружить Покровск и обойти с запада укреплённые позиции украинской армии в Донецкой области.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW) от 5 июля, российская армия недавно продвинулась в северо-восточном направлении от Покровска и, предположительно, собирается продолжать наступление в сторону Доброполья.

видео дня

По данным аналитиков, войска РФ сосредоточили свои усилия вдоль трассы Т-0504, соединяющей Покровск и Константиновку. Эти действия наблюдаются с начала 2025 года. Предполагается, что российское командование стремится использовать участок между Покровском и Торецком для охвата города с северной и северо-восточной сторон либо для обхода украинской обороны юго-западнее Константиновки.

Российские части, принимающие участие в наступлении, были переброшены в район восточнее Покровска еще в феврале-марте этого года для усиления наступательной группировки, говорится в отчете ISW.

Отмечается также, что украинские войска наносят ощутимые потери российским подразделениям в районе села Разино. Продвижение РФ в западном и северо-западном направлениях от этого населенного пункта, по мнению аналитиков, связано с попытками окружить Покровск и Мирноград — задачами, которые россияне безуспешно пытаются выполнить более полутора лет.

Покровск Инфографика
/ Инфографика: Главред

Кроме того, командир украинского подразделения артиллерийской разведки Нацгвардии, действующего в этом районе, сообщил, что российские войска активно атакуют северо-восточнее Покровска и пытаются перерезать линии снабжения украинских войск в районе Мирнограда и самого Покровска.

По оценке экспертов, командование ВС РФ, вероятно, сосредоточилось на продвижении в этом направлении с целью либо начать штурм Покровска, либо выйти в район Новоалександровки и перерезать стратегическую трассу М-30, соединяющую Покровск с Павлоградом. В случае успеха украинские силы окажутся под угрозой окружения и могут быть вынуждены отступить.

ISW также допускает, что российская армия может попытаться атаковать юго-западнее Покровска, чтобы перерезать ту же трассу М-30. Однако для этого потребуется преодолеть сильную украинскую оборону, что на данный момент кажется маловероятным.

Наконец, в отчете подчеркивается, что российским силам не удалось продвинуться от Торецка, а также достичь серьёзных успехов в районе Часова Яра. Таким образом, первоначальный план наступления на Константиновку и другие укреплённые украинские позиции остается нереализованным.

Screenshot
/ understandingwar.org

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что ВСУ пошли вперед и восстановили позиции. Украинская армия за последние недели восстановила контроль над некоторыми участками фронта.

Напомним, ранее сообщалось об обострении на фронте в Сумской области. Глава областной военной администрации сообщает об активной эвакуации населения для сохранения их жизни.

Как сообщал Главред, в Институте изучения войны заявили, что вражеские силы недавно продвинулись на севере Украины в районе нескольких населенных пунктов.

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Покровск война России и Украины Институт изучения войны
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила десятками дронов и ракет: в ВСУ раскрыли локации взрывов и прилетов

РФ ударила десятками дронов и ракет: в ВСУ раскрыли локации взрывов и прилетов

09:51Украина
Угроза нападения России на Эстонию: в НАТО жестко предупредили Путина

Угроза нападения России на Эстонию: в НАТО жестко предупредили Путина

09:30Мир
РФ нацелилась на захват крупного города, части ВСУ под угрозой окружения – ISW

РФ нацелилась на захват крупного города, части ВСУ под угрозой окружения – ISW

08:40Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Опухший и старый: как сейчас выглядит путинист Харатьян

Опухший и старый: как сейчас выглядит путинист Харатьян

Магнитная буря уровня G2 ударит по Украине: когда ожидать самого сильного удара

Магнитная буря уровня G2 ударит по Украине: когда ожидать самого сильного удара

Украине нужны Patriot: Трамп вышел с решительным заявлением

Украине нужны Patriot: Трамп вышел с решительным заявлением

КНДР россиянам мало: ГУР сообщило о попытках РФ вовлечь в войну еще одну страну

КНДР россиянам мало: ГУР сообщило о попытках РФ вовлечь в войну еще одну страну

"Путин хочет не территорий": в WSJ назвали новую главную цель Путина в войне

"Путин хочет не территорий": в WSJ назвали новую главную цель Путина в войне

Последние новости

09:51

РФ ударила десятками дронов и ракет: в ВСУ раскрыли локации взрывов и прилетов

09:39

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 июля (обновляется)

09:30

Угроза нападения России на Эстонию: в НАТО жестко предупредили Путина

09:22

Карта Deep State онлайн за 6 июля: что происходит на фронте (обновляется)

09:12

Протидія "шахедам": де ми профукалимнение

Украина совместно с США будет производить дроны: Зеленский рассказал деталиУкраина совместно с США будет производить дроны: Зеленский рассказал детали
09:09

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июля: Девам - беспокойство, Водолеям - успех

08:40

РФ нацелилась на захват крупного города, части ВСУ под угрозой окружения – ISW

07:33

РФ ночью ударила по Киевщине, Харькову, Николаеву и Запорожской области, деталиВидео

07:10

Только "гений головоломок" угадает: где буква С среди О

Реклама
05:53

Некоторых украинцев хотят лишить пенсий: в ВРУ сообщили, кто в зоне риска

04:35

Как сказать на украинском "любимиця": мало кто знает точный ответВидео

03:30

Почему нельзя пить кофе с утра: популярный "ритуал" вводит в заблуждение

02:33

Трем знакам зодиака повезет как никогда в ближайшее время

01:12

Магнитная буря уровня G2 ударит по Украине: когда ожидать самого сильного удара

05 июля, суббота
23:54

Медведев пригрозил Сибирью генсеку НАТО и обвинил в употреблении "волшебных грибов"

23:29

"Я боюсь": сестра Жанны Фриске в слезах оказалась на операционном столе

22:27

Отменили 170 рейсов, а пассажиры заблокированы в самолетах: в аэропортах РФ коллапс

22:13

Зеленский провел "лучший за все время" разговор с Трампом: анонсировано решение

21:38

Почему погоду трудно предсказать: как эффект бабочки разрушает точность предсказаний

21:22

Ракет для систем ПВО хватит на неделю-две: военные аналитики бьют тревогу

Реклама
21:16

"Украина умоляла о МиГ-29": Дуда рассказал, как США блокировали передачу самолетов

20:31

Почему мужчины живут меньше - ответ в хромосомах

20:22

"Смерть - временная": священник рассказал, что происходит с душой после смертиВидео

19:58

Пережил две мировые войны: как выглядит самый старый крокодил в мире

19:36

Теперь вдвое дороже: украинских беженцев в Европе ждут новые расходы

19:10

Ароматы Трампа сейчас вдыхает весь мирмнение

18:53

Трамп публично ответил, сможет ли закончить войну в Украине

18:42

Россия запустила "Кинжалы": в Хмельницкой области прогремели сильные взрывы

18:27

Самое важное английское слово для новичка - что такое "to be"

18:23

РФ разжигает конфликт с Азербайджаном: ГУР выявило перемещение войск

17:54

"Бесконечное количество россиян": враг хочет зайти в Днепропетровскую область

17:50

Дорофеева оказалась в постели с бывшим: видео попало в сетьВидео

17:30

ВСУ влупили по заводу РФ, производящему детали для Шахедов и Искандеров - Генштаб

17:29

Почему выражение "выживают сильнейшие" - ошибочно

17:26

Дефицит и колебания цен на бензин в Украине: эксперт предупредил водителей

16:42

Всем украинцам повысят минимальную пенсию - когда и насколько вырастут выплаты

16:23

Воины ЛСР взяли в плен иностранца, который воевал на стороне РФ: что он рассказал

16:16

Рабочая неделя - четыре дня: в Раде ответили, будут ли украинцы меньше работать

15:58

Учителя в Украине будут получать большую зарплату: когда ждать надбавки

15:36

США продолжат помогать Украине: у Зеленского назвали неожиданную причину

Реклама
15:31

Когда ударит жара +38: синоптик предупредила об опасной погоде и назвала дату

15:22

Украине нужны Patriot: Трамп вышел с решительным заявлением

15:21

Откуда берется газ в Украине - правда без мифов

15:20

Жизнь одного знака зодиака никогда не будет прежней: что принесет транзит УранаВидео

15:02

Путин ставит Трампа за ничто: Подоляк резко высказался о переговорах с РФ

14:51

"Первая любовь": Ступка показал свою "сладкую булочку"

14:21

Какой год был худшим в истории человечества: что было и как мы выжили

14:19

Как есть мидии, креветки и улиток и выглядеть как леди, а не бродяга: правила этикетаВидео

14:12

Гороскоп Таро на завтра 6 июля: Скорпионам - перезагрузка, Водолеям - удача

14:04

Цена обвалилась на 40%: в магазинах подешевел любимый сезонный продукт украинцев

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять