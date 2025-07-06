Мобилизация и военное положение в Украине: нардеп сделал заявление

Главное:
- Рада рассмотрит продление военного положения и мобилизации на следующей неделе
- Зеленский внесет соответствующие законопроекты
- Военное положение и мобилизацию планируют продлить до 5 ноября
Президент Украины Владимир Зеленский внесет в парламент законопроекты для продления военного положения и мобилизации. Военное положение должны продлить еще на 90 дней – до 5 ноября текущего года. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк.
В своем Telegram-канале он рассказал о том, что Рада уже на следующей неделе должна рассмотреть вопросы продления военного положения и общей мобилизации.
Нардеп напомнил, что это будет уже 16-е голосование по военному положению и мобилизации с начала полномасштабной войны с Россией. Военное положение должны продлить на 90 дней: с 7 августа по 5 ноября 2025 года.
"Точнее: сначала СНБО примет соответствующие указы, потом Президент внесет их как законопроекты, а уже потом Рада их поддержит", - объяснил Железняк.
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Как сообщал Главред, ночью 6 июля Россия дронами и ракетами нанесла удар по Украине. Враг атаковал Киевскую область, Харьков, Запорожье и область, Николаев и другие города. На месте прилетов фиксировались пожары. Пострадали люди.
Россия применила 157 дронов, силы ПВО обезвредили 117 из них, рассказали в Воздушных силах. Также враг ударил четырьмя ракетами С-300.
Оккупанты, вероятно, в ближайшее время попытаются окружить ВСУ в Покровске и обойти с запада украинские позиции, предположили аналитики Института изучения войны. Также известно, что враг атакует и северо-восточнее Покровска, пытаясь перерезать логистику Сил обороны в районе Мирнограда и самого Покровска.
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О персоне: Ярослав Железняк
Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.
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