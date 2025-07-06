РФ ударила десятками дронов и ракет: в ВСУ раскрыли локации взрывов и прилетов

Главное:
- Обезврежено 117 из 157-ти ударных беспилотников РФ
- Противник атаковал 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300
Силы обороны обезвредили 117 из 157-ти ударных беспилотников, которыми РФ атаковала Украину ночью.
"По состоянию на 08.30 противовоздушной обороной обезврежено 117 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке, юге и в центре страны", - сообщают Воздушные силы Вооруженных сил.
Из них – 98 сбито огневыми средствами поражения, 19 локально потеряно/подавлено средствами РЭБ Сил обороны.
Кроме того, в ночь на 6 июля (с 20.30 5 июля) противник атаковал 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской обл. и 157-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское, Чауда - ВОТ Крыма.
Зафиксировано попадание ударных БпЛА противника в 19 локациях, а также падение сбитых - на 2 локациях.
Воздушная атака продолжается, новые группы ударных беспилотников зашли с северного направления.
Ранее сообщалось о том, что РФ ударила по Киевщине, Харькову, Николаеву и Запорожской области. В регионах фиксировались пожары и разрушения, пострадали люди.
Как сообщал Главред, ранее вражеские силы ударили БПЛА по Полтаве. В Сухопутных силах ВСУ заявили о погибших и раненых. Фиксировался пожар в здании Полтавского городского ТЦК и СП.
Напомним, ранее сообщалось о том, что войска РФ атаковали Киев десятками дронов и ракетами. Последствия фиксировались в более 13 районах столицы. Были пожары, в городе стоял дым.
Другие новости:
- Россия запустила "Кинжалы": в Хмельницкой области прогремели сильные взрывы
- Ракет для систем ПВО хватит на неделю-две: военные аналитики бьют тревогу
- Зеленский провел "лучший за все время" разговор с Трампом: анонсировано решение
Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред