Путин в разговоре с Макроном отказался от перемирия: Украину ждут два сценария

Отказ Путина от прекращения огня будет означать, что война России против Украины будет продолжаться и в 2026 году, отметил Коваленко.

https://glavred.info/war/putin-v-razgovore-s-makronom-otkazalsya-ot-peremiriya-ukrainu-zhdut-dva-scenariya-10678034.html Ссылка скопирована

Сколько еще продлится война России против Украины / Коллаж Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

О чем говорится в материале:

Путин во время переговоров с Макроном отказался от прекращения огня

В дальнейшем для Украины есть два варианта развития событий

Война будет продолжаться до конца этого года и в 2026 году

Президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным позвонил президенту Украины Зеленскому и проинформировал о деталях разговора с главой Кремля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Путин впервые с 2022 года провели телефонный разговор, во время которого договорились о координации действий по Ирану.

видео дня

Кроме того, по итогам разговора, Макрон рассказал Зеленскому, что Путина относительно завершения войны остается неизменной - он до сих пор не готов к перемирию.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко, комментируя отказ руководства РФ от идеи США о прекращении огня отметил, что в дальнейшем остается лишь 2 варианта развития событий.

"Варианты дальше просты - или Запад действует жестко и убережет Европу от вторжения российско-кндровских войск в Балтию за 4-6 лет и через силу сломает хребет России вместе с нами. Или можно дальше делать вид, что существует какой-то зонтик НАТО, которое технологически уже начинает отставать от современной войны", - указывает чиновник в заметке в Telegram.

Коваленко добавил, что к сожалению, боевые действия будут продолжаться как в этом году, так и в следующем.

"Такова реальность", - резюмировал он.

Переговоры Путина и Макрона - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон провел первый за почти два года телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого глава Кремля вновь озвучил пропагандистские нарративы в отношении Украины и выдвинул ультимативные условия прекращения войны.

После этого разговора Макрон позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить содержание разговора с Путиным.

Кроме того, французский лидер ранее выразил убеждение, что президент США Дональд Трамп не оставит без ответа действия российского руководства, в частности отказ Путина от прекращения боевых действий.

Другие новости:

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред