Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Путин в разговоре с Макроном отказался от перемирия: Украину ждут два сценария

Юрий Берендий
2 июля 2025, 12:21
457
Отказ Путина от прекращения огня будет означать, что война России против Украины будет продолжаться и в 2026 году, отметил Коваленко.
Путин в разговоре с Макроном отказался от перемирия: Украину ждут два сценария
Сколько еще продлится война России против Украины / Коллаж Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

О чем говорится в материале:

  • Путин во время переговоров с Макроном отказался от прекращения огня
  • В дальнейшем для Украины есть два варианта развития событий
  • Война будет продолжаться до конца этого года и в 2026 году

Президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным позвонил президенту Украины Зеленскому и проинформировал о деталях разговора с главой Кремля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Путин впервые с 2022 года провели телефонный разговор, во время которого договорились о координации действий по Ирану.

видео дня

Кроме того, по итогам разговора, Макрон рассказал Зеленскому, что Путина относительно завершения войны остается неизменной - он до сих пор не готов к перемирию.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко, комментируя отказ руководства РФ от идеи США о прекращении огня отметил, что в дальнейшем остается лишь 2 варианта развития событий.

"Варианты дальше просты - или Запад действует жестко и убережет Европу от вторжения российско-кндровских войск в Балтию за 4-6 лет и через силу сломает хребет России вместе с нами. Или можно дальше делать вид, что существует какой-то зонтик НАТО, которое технологически уже начинает отставать от современной войны", - указывает чиновник в заметке в Telegram.

Коваленко добавил, что к сожалению, боевые действия будут продолжаться как в этом году, так и в следующем.

"Такова реальность", - резюмировал он.

Переговоры Путина и Макрона - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон провел первый за почти два года телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого глава Кремля вновь озвучил пропагандистские нарративы в отношении Украины и выдвинул ультимативные условия прекращения войны.

После этого разговора Макрон позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить содержание разговора с Путиным.

Кроме того, французский лидер ранее выразил убеждение, что президент США Дональд Трамп не оставит без ответа действия российского руководства, в частности отказ Путина от прекращения боевых действий.

Другие новости:

Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин мирное урегулирование Эммануэль Макрон мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Война ударила бумерангом: россияне выходят на улицы с масштабными протестами

Война ударила бумерангом: россияне выходят на улицы с масштабными протестами

12:33Мир
РФ давит на двух фронтах: в AP назвали лучший сценарий для Украины в войне

РФ давит на двух фронтах: в AP назвали лучший сценарий для Украины в войне

12:27Война
Путин в разговоре с Макроном отказался от перемирия: Украину ждут два сценария

Путин в разговоре с Макроном отказался от перемирия: Украину ждут два сценария

12:21Война
Реклама

Популярное

Ещё
Магнитная буря ударила по Украине с новой силой: известна дата пика "красного" шторма

Магнитная буря ударила по Украине с новой силой: известна дата пика "красного" шторма

Виллы, мерседесы, няни: где отдыхают ведущие украинского ТВ

Виллы, мерседесы, няни: где отдыхают ведущие украинского ТВ

Порошенко подарил миллион долларов, но продолжает жаловаться, что из-за санкций не может помогать ВСУ - эксперт

Порошенко подарил миллион долларов, но продолжает жаловаться, что из-за санкций не может помогать ВСУ - эксперт

Китайский гороскоп на сегодня 2 июля: Петухам нужно "попотеть", Козлам - споры

Китайский гороскоп на сегодня 2 июля: Петухам нужно "попотеть", Козлам - споры

Погиб комбат 110-й бригады и не только: Украина ответит РФ за удар по Гуляйполю

Погиб комбат 110-й бригады и не только: Украина ответит РФ за удар по Гуляйполю

Последние новости

12:46

Молодой француз: у Агутина и Варум случились перемены в личной жизни

12:33

Война ударила бумерангом: россияне выходят на улицы с масштабными протестами

12:27

РФ давит на двух фронтах: в AP назвали лучший сценарий для Украины в войне

12:21

Путин в разговоре с Макроном отказался от перемирия: Украину ждут два сценария

12:14

Ветер утихнет, а температура поднимется до +38: когда Украину накроет жара

Аномальная жара накроет Украину: синоптик предупредил о резкой смене погодыАномальная жара накроет Украину: синоптик предупредил о резкой смене погоды
11:59

"Она почти парализована": что произошло со звездой "Коли ми вдома" и "За двома зайцями"

11:49

Гороскоп Таро на завтра 3 июля: Скорпионам затаиться, Тельцам - хорошие новости

11:25

Почти 50 гривен за евро: в обменниках фиксируют рекордный взлет валюты

11:23

Владельцам авто из США грозят штрафы: за что придется выложить круглую сумму

Реклама
11:18

По 500 "Шахедов" ежедневно: Буданов сказал, сможет ли РФ запускать столько дронов

10:55

Китайский гороскоп на завтра 3 июля: Крысам - переживания, Быкам - обида

10:51

Буданов оценил попытки прорыва РФ на фронте: что будет с летним наступлением

10:35

4 знака зодиака, у которых в июле наступает рассвет новой жизни

10:35

"Открыть огонь": СМИ показали запись приказа МО РФ на атаку азербайджанского лайнера

10:26

Оккупантов в Сумской области станет больше, РФ придумала хитрый план - Снегирев

09:26

2 000 гривен "сверху": украинцы могут получить дополнительную выплату на детей

09:13

США приостановили поставки важного оружия Киеву: в Белом доме сделали заявление

09:00

Торговля вместо давления: как соглашение США и Китая повлияет на войну в Украинемнение

08:28

"Оставаться там нельзя": людей срочно отселяют из одной области

08:14

Карта Deep State онлайн за 2 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
07:48

Мерц сделал новое заявление о поставках Украине ракет Taurus: что сказал

07:01

РФ ударила по Харькову: вспыхнул мощный пожар, повреждены дома и СТОФото

05:50

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с сантехником за 45 секунд

05:17

Корея никакого отношения не имеет: почему морковь по-корейски так называется

04:55

Почему нельзя говорить "бувший у користуванні": каким одним словом надо заменитьВидео

04:30

Европейцы были другими: лицо женщины с доисторических времен стало открытием

03:55

Почему маленькие собаки ведут себя агрессивно: кинолог раскрыл секрет

03:30

Грозит ли Путину приговор: Олещук оценил риски для президента РФ

03:02

Ситуация ухудшится: Буданов предупредил о новой угрозе со стороны Китая и КНДР

02:35

Магнитная буря ударила по Украине с новой силой: известна дата пика "красного" шторма

01:40

США приостановили поставки оружия: СМИ узнали причину и какие поставки остановили

01:30

Первый публичный выход: 81-летний Роберт Де Ниро перестал скрывать лицо двухлетней дочери

00:33

Путин не остановится: СМИ раскрыли, куда ведут аппетиты Кремля

00:20

"Друзья или любовники": Melovin "исповедался" известной певице

00:06

Поражены НПЗ и завод "Купол" за 1300 км: Генштаб раскрыл детали огненного "привета"

01 июля, вторник
23:46

Тополя собрал пол миллиона гривен на психиатра народной депутатке

23:31

В Украине будут наказывать водителей за действия пассажира: о чем идет речь

23:15

"Обвалилась часть конструкции": дом певицы Русланы пострадал от российских обстрелов

22:38

Видят больше, чем другие: 4 знака зодиака наделены особой интуицией

22:35

Копия папа: как выглядит старший сын первого "Холостяка" Чмерковского

Реклама
22:27

Тайны соломенных крыш украинских домов: неожиданные факты и интересные секретыВидео

22:11

Погиб комбат 110-й бригады и не только: Украина ответит РФ за удар по Гуляйполю

22:08

Тоню Матвиенко избил водитель такси: "Унижение и шок"

22:07

Угроза наступления России на Сумы: Трамп сделал странное заявление

21:33

Украинское Эльдорадо: где в Украине спрятаны сокровища тамплиеров, названо местоВидео

21:19

ВСУ разнесли пункт управления армии РФ: Генштаб рассказал о высокоточном ударе

21:10

Макрон после разговора с Путиным созвонился с Зеленским: СМИ узнали детали

21:09

Россия ставит амбициозные цели: Шмыгаль раскрыл, какие регионы Украины под угрозой

20:57

Потап рассказал про свою встречу с президентом Зеленским: "Не мне судить"

20:29

"Будет под их контролем": Буданов сделал жесткое заявление о войне и мобилизации

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять