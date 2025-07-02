Путин в разговоре с Макроном отказался от перемирия: Украину ждут два сценария

О чем говорится в материале:
- Путин во время переговоров с Макроном отказался от прекращения огня
- В дальнейшем для Украины есть два варианта развития событий
- Война будет продолжаться до конца этого года и в 2026 году
Президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным позвонил президенту Украины Зеленскому и проинформировал о деталях разговора с главой Кремля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Путин впервые с 2022 года провели телефонный разговор, во время которого договорились о координации действий по Ирану.
Кроме того, по итогам разговора, Макрон рассказал Зеленскому, что Путина относительно завершения войны остается неизменной - он до сих пор не готов к перемирию.
Глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко, комментируя отказ руководства РФ от идеи США о прекращении огня отметил, что в дальнейшем остается лишь 2 варианта развития событий.
"Варианты дальше просты - или Запад действует жестко и убережет Европу от вторжения российско-кндровских войск в Балтию за 4-6 лет и через силу сломает хребет России вместе с нами. Или можно дальше делать вид, что существует какой-то зонтик НАТО, которое технологически уже начинает отставать от современной войны", - указывает чиновник в заметке в Telegram.
Коваленко добавил, что к сожалению, боевые действия будут продолжаться как в этом году, так и в следующем.
"Такова реальность", - резюмировал он.
Переговоры Путина и Макрона - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон провел первый за почти два года телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого глава Кремля вновь озвучил пропагандистские нарративы в отношении Украины и выдвинул ультимативные условия прекращения войны.
После этого разговора Макрон позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить содержание разговора с Путиным.
Кроме того, французский лидер ранее выразил убеждение, что президент США Дональд Трамп не оставит без ответа действия российского руководства, в частности отказ Путина от прекращения боевых действий.
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Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
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