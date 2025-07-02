По 500 'Шахедов' ежедневно: Буданов сказал, сможет ли РФ запускать столько дронов

Начальник ГУР сообщил, что оккупанты активно совершенствуют свои ударные дроны.

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Буданов ответил, может ли Россия ежедневно запускать по 500 "Шахедов" / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Основное:

Для РФ применять по 400-500 "Шахедов" ежедневно нереально

Враг продолжает совершенствовать ударные дроны

Страна-агрессор Россия регулярно оптимизирует и улучшает свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Однако захватчики технически не могут ежедневно запускать по Украине 400-500 ударных дронов. Об этом сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в комментарии Новини.LIVE.

Так, отвечая на вопрос, можно ли ожидать что скоро РФ сможет запускать по 400-500 "Шахедов" ежедневно, он подчеркнул: "Каждый день по 400-500 - нереально это делать. Периодически делать, считаю, такая возможность у них есть. До 500 ударных БпЛА они реально могут запускать в едином пуске".

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Буданов в комментарии журналистам во время мероприятия по награждению участников проекта Magur подтвердил, что российские оккупанты активно модернизируют свои ударные БПЛА.

Shahed / Инфографика: Главред

В частности, враг устанавливает антенны CRP, что затрудняет обнаружение дрона. Также захватчики перешли на шестиканальный режим, который позволяет одновременно использовать несколько каналов управления или связи для повышения эффективности атаки.

Смотрите видео, в котором Буданов сказал, что РФ не может использовать по 400-500 "Шахедов" ежедневно:

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Как писал Главред, в ночь на среду, 2 июля, российская армия атаковала Украину "Шахедами". Около трех часов ночи в Харькове прогремели взрывы. В одном из районов города возник пожар. Как оказалось, в результате обстрела горели боксы станции технического обслуживания (СТО) в Новобаварском районе.

Днем ранее российские оккупанты нанесли четыре удара по Запорожью и Запорожскому району. В результате атаки произошло возгорание на предприятии. Также повреждены частные дома.

Напомним, командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский заявил, что российская сторона существенно увеличила количество "Шахедов", которыми атакует Украину. По данным разведки, где-то в сентябре враг выйдет на мощности производства до 600-700 "Шахедов" в сутки. Таким образом, по словам Ярославского, враг сможет в сентябре каждые два дня на Харьков, на Киев или другие города запускать по 300-400 "Шахедов".

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Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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