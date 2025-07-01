РФ нанесла четыре удара по Запорожью, вспыхнули пожары: что известно

Кратко:
- РФ атаковала Запорожскую область
- Под удар попало местное предприятие и дома
В ночь на 1 июля российская оккупационная армия нанесла четыре удара по Запорожью и Запорожскому району. В результате атаки произошло возгорание на предприятии. Также повреждены частные дома. К счастью, обошлось без пострадавших.
Около двух часов ночи глава Запорожской ОВА Иван Федоров предупредил об угрозе ракетного удара со стороны России по Запорожской области.
В результате из-за атаки россиян произошло возгорание в одном из районов Запорожья.
В 04:49 Федоров сообщил подробности российской атаки по Запорожью.
По словам председателя ОВА, российские оккупационные войска нанесли четыре удара по Запорожью и Запорожскому району. В результате обстрела загорелось одно из местных предприятий, также повреждены частные дома.
"К счастью, обошлось без пострадавших", – сообщил Федоров.
Как писал Главред, российские оккупанты утром в понедельник, 30 июня, ударили дронами "Шахед" по Кривому Рогу на Днепропетровщине.
В пресс-службе Сухопутных войск сообщили, что враг нанес удар дроном рядом со зданием одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Кроме того, в ночь на 30 июня Харьковская область подверглась очередной атаке российских беспилотников. В нескольких населенных пунктах повреждена гражданская инфраструктура, вспыхнули пожары. Пострадали 8 человек, из них один ребенок.
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