Дроны без контроля: эксперт раскрыл, чем опасны обновленные "Шахеды"

РФ начала использовать дроны, которые не контролируются операторами и наносят удары по случайным объектам.

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Российские дроны с ИИ самостоятельно определяют цели на пути и могут попадать в обычные авто и автобусы / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

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Как работает новый "Шахед" с ИИ

Чем дроны РФ отличаются от немецких HF1

Почему риск для гражданских постоянно растет

Обновленные российские дроны-камикадзе представляют все большую угрозу для гражданских - об этом заявил аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке в комментарии "24 каналу".

По его словам, РФ модернизирует "Шахеды", оснащая их камерами и искусственным интеллектом с машинным зрением. Эти дроны практически неуправляемые, и главная опасность заключается в том, что они не способны отличить военную цель от гражданской.

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"Они просто дают информацию "Шахеду" или другому беспилотнику лететь 200 километров и бить по всему, что встретится на его пути. Мы это видели в Сумах, когда дроны били по автобусам. Так они тестируют беспилотники, и это, действительно, опасно", - заявил Репке.

Для сравнения он привел дроны HF1 от немецкой компании Helsing, которые передают Украине: у них также есть искусственный интеллект, но запуск и выбор цели контролирует оператор, что снижает риск попадания по гражданским объектам.

шахед / Инфографика: Главред

"Российские дроны летят далеко за линию боестолкновения, поэтому с большей вероятностью могут поразить именно гражданский автомобиль", - заметил аналитик.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, страна-агрессор Россия массированно ударила ракетами и дронами по городу Кременчуг в Полтавской области в ночь на субботу, 21 июня. Мониторинговые группы сообщили, что Кременчуг и район оказались под массированной атакой "Шахедов" и ракет. Отмечается, что на город ночью летели табуны "Кинжалов", "Искандеров", "Калибров" и "Шахедов".

Кроме того, вечером воскресенья, 22 июня, Запорожская область оказалась под вражеским ударом. В городе и за пределами раздавались взрывы. Предварительно, работало ПВО. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в своем Telegram.

В ночь на 20 июня Одесса была в огне после атаки дронов. Россияне нанесли массированный удар беспилотниками по городу. было зафиксировано 10 "прилетов".

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Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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