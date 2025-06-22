Оружие, деньги и Трамп: Волкер раскрыл неожиданные детали поддержки Украины

Волкер отмечает, что Трамп не против продаж оружия Украине, но не хочет, чтобы налогоплательщики США финансировали эти закупки.

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Дональд Трамп поддерживает идею, чтобы Украина самостоятельно покупала американское оружие без привлечения госбюджета США / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Трамп хочет, чтобы Украина покупала американское оружие

Конгресс США пока не принял закон о ленд-лизе для Украины

Волкер призывает США и Европу работать вместе для поддержки Украины

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в эфире "Киев24" заявил, что президент Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы Украина покупала американское оружие.

"Трамп не хочет, чтобы американские налогоплательщики платили за оружие для Украины, но, вероятно, не будет против, если Киев сам будет осуществлять такие закупки", - отметил дипломат. видео дня

Волкер также отметил возможность принятия Конгрессом США закона о ленд-лизе и предоставлении Украине кредитов для приобретения оружия или боеприпасов. Однако пока такого законодательства еще нет.

HIMARS / Инфографика: Главред

"Но я думаю, что эти все возможности существуют. Важно, чтобы Европа и Америка работали вместе, обсуждали, как это можно сделать. Я считаю, что важно, чтобы Конгресс больше привлекался к поддержке Украины", - добавил Волкер.

Дональд Трамп и война в Украине - новости

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сделал жесткий ответ на заявление Трампа о войне. Зеленский критикует непоследовательность заявлений Трампа относительно давления на Путина и подчеркивает серьезность ситуации в Украине.

Кроме того, США фактически подтвердили намерение свернуть поддержку Украины - об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет во время слушаний в Конгрессе, комментируя планы администрации Трампа по сокращению военной помощи Киеву.

Напомним, Трамп назвал условие введения новых санкций против РФ. Трамп отметил, что сенаторы в вопросе санкций против России оставляют окончательное решение за ним.

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Кто такой Курт Волкер? Курт Волкер - американский дипломат. Постоянный представитель США в НАТО (2008-2009). Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины (2017-2019). Имеет устойчивую позицию по Украине и поддерживает решение ударов по территории России, пишет Википедия.

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