Оружие, деньги и Трамп: Волкер раскрыл неожиданные детали поддержки Украины

Кратко:
- Трамп хочет, чтобы Украина покупала американское оружие
- Конгресс США пока не принял закон о ленд-лизе для Украины
- Волкер призывает США и Европу работать вместе для поддержки Украины
Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в эфире "Киев24" заявил, что президент Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы Украина покупала американское оружие.
"Трамп не хочет, чтобы американские налогоплательщики платили за оружие для Украины, но, вероятно, не будет против, если Киев сам будет осуществлять такие закупки", - отметил дипломат.видео дня
Волкер также отметил возможность принятия Конгрессом США закона о ленд-лизе и предоставлении Украине кредитов для приобретения оружия или боеприпасов. Однако пока такого законодательства еще нет.
"Но я думаю, что эти все возможности существуют. Важно, чтобы Европа и Америка работали вместе, обсуждали, как это можно сделать. Я считаю, что важно, чтобы Конгресс больше привлекался к поддержке Украины", - добавил Волкер.
Дональд Трамп и война в Украине - новости
Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сделал жесткий ответ на заявление Трампа о войне. Зеленский критикует непоследовательность заявлений Трампа относительно давления на Путина и подчеркивает серьезность ситуации в Украине.
Кроме того, США фактически подтвердили намерение свернуть поддержку Украины - об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет во время слушаний в Конгрессе, комментируя планы администрации Трампа по сокращению военной помощи Киеву.
Напомним, Трамп назвал условие введения новых санкций против РФ. Трамп отметил, что сенаторы в вопросе санкций против России оставляют окончательное решение за ним.
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Кто такой Курт Волкер?
Курт Волкер - американский дипломат. Постоянный представитель США в НАТО (2008-2009). Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины (2017-2019). Имеет устойчивую позицию по Украине и поддерживает решение ударов по территории России, пишет Википедия.
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