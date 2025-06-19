Трамп может согласиться на продажу оружия Украине: Волкер назвал неожиданное условие

Читайте в материале:
- Какое условие Трамп выдвигает для поддержки Украины
- Почему Трамп не против продавать оружие, но без дотаций
- Что предлагает Волкер Конгрессу, чтобы убедить Трампа
Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Дональд Трамп может согласиться на продажу оружия Украине, если увидит в этом выгоду для американской экономики. Об этом он заявил в интервью Укринформу.
"Он мыслит в категориях сделки. Я на самом деле думаю, что он позволит Украине покупать оружие, но на Украину больше не будут тратиться деньги налогоплательщиков", - отметил Волкер.видео дня
По его мнению, Трамп как бизнесмен стремится поддержать отечественную оборонную промышленность, но не хочет тратить на это бюджетные средства. В качестве примера Волкер привел ситуацию с передачей Украине ракетных комплексов Javelin.
"Тогда единственным, что интересовало Трампа, было то, вернутся ли деньги за это вооружение", - напомнил дипломат.
Волкер также призвал Конгресс и Сенат США принять решения, которые позволят Украине получить финансирование в виде займов, с возможностью интегрировать это в экономическое сотрудничество.
"Мы можем зачислить это к соглашению о минералах, чтобы мы могли сказать, что за это заплачено. Поэтому давайте это сделаем. И я думаю, что Трамп будет согласен, если сможет сказать с серьезным лицом, что за это заплачено. Что украинцы это покупают, а деньги идут в оборонную промышленность США", - сказал он.
Кроме того, Волкер считает, что Трамп стремится к завершению войны в Украине, заключению долговременного соглашения и получению международного признания для себя и США.
Дональд Трамп и война в Украине - новости
Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сделал жесткий ответ на заявление Трампа о войне. Зеленский критикует непоследовательность заявлений Трампа относительно давления на Путина и подчеркивает серьезность ситуации в Украине.
Кроме того, США фактически подтвердили намерение свернуть поддержку Украины - об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет во время слушаний в Конгрессе, комментируя планы администрации Трампа по сокращению военной помощи Киеву.
Напомним, Трамп назвал условие введения новых санкций против РФ. Трамп отметил, что сенаторы в вопросе санкций против России оставляют окончательное решение за ним.
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Кто такой Курт Волкер?
Курт Волкер - американский дипломат. Постоянный представитель США в НАТО (2008-2009). Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины (2017-2019). Имеет устойчивую позицию по Украине и поддерживает решение ударов по территории России, пишет Википедия.
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