Трамп может согласиться на продажу оружия Украине: Волкер назвал неожиданное условие

Призедент США, по словам Волкера, будет поддерживать только те решения, которые будут выглядеть как выгодные для США соглашения

https://glavred.info/world/tramp-mozhet-soglasitsya-na-prodazhu-oruzhiya-ukraine-volker-nazval-neozhidannoe-uslovie-10674500.html Ссылка скопирована

Волкер объяснил, при каких условиях Трамп поможет Украине / коллаж: Главред, фото:depositphotos.com/ua, defense.gov

Читайте в материале:

Какое условие Трамп выдвигает для поддержки Украины

Почему Трамп не против продавать оружие, но без дотаций

Что предлагает Волкер Конгрессу, чтобы убедить Трампа

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Дональд Трамп может согласиться на продажу оружия Украине, если увидит в этом выгоду для американской экономики. Об этом он заявил в интервью Укринформу.

"Он мыслит в категориях сделки. Я на самом деле думаю, что он позволит Украине покупать оружие, но на Украину больше не будут тратиться деньги налогоплательщиков", - отметил Волкер. видео дня

По его мнению, Трамп как бизнесмен стремится поддержать отечественную оборонную промышленность, но не хочет тратить на это бюджетные средства. В качестве примера Волкер привел ситуацию с передачей Украине ракетных комплексов Javelin.

"Тогда единственным, что интересовало Трампа, было то, вернутся ли деньги за это вооружение", - напомнил дипломат.

Волкер также призвал Конгресс и Сенат США принять решения, которые позволят Украине получить финансирование в виде займов, с возможностью интегрировать это в экономическое сотрудничество.

"Мы можем зачислить это к соглашению о минералах, чтобы мы могли сказать, что за это заплачено. Поэтому давайте это сделаем. И я думаю, что Трамп будет согласен, если сможет сказать с серьезным лицом, что за это заплачено. Что украинцы это покупают, а деньги идут в оборонную промышленность США", - сказал он.

Patriot / Инфографика: Главред

Кроме того, Волкер считает, что Трамп стремится к завершению войны в Украине, заключению долговременного соглашения и получению международного признания для себя и США.

Дональд Трамп и война в Украине - новости

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сделал жесткий ответ на заявление Трампа о войне. Зеленский критикует непоследовательность заявлений Трампа относительно давления на Путина и подчеркивает серьезность ситуации в Украине.

Кроме того, США фактически подтвердили намерение свернуть поддержку Украины - об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет во время слушаний в Конгрессе, комментируя планы администрации Трампа по сокращению военной помощи Киеву.

Напомним, Трамп назвал условие введения новых санкций против РФ. Трамп отметил, что сенаторы в вопросе санкций против России оставляют окончательное решение за ним.

Читайте также:

Кто такой Курт Волкер? Курт Волкер - американский дипломат. Постоянный представитель США в НАТО (2008-2009). Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины (2017-2019). Имеет устойчивую позицию по Украине и поддерживает решение ударов по территории России, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред