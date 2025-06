Украина начала выполнять соглашение с США: СМИ узнали, где и что будут добывать

Основное:

Украина делает первые шаги в выполнении соглашения с США о полезных ископаемых, чтобы позволить частным инвесторам разрабатывать крупное государственное месторождение лития. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на двух украинских чиновников, которые остались анонимными.

По данным издания, правительство уже согласилось начать разработку рекомендаций для того, чтобы для частных компаний открыть тендеры на разведку, добычу и обогащение литиевой руды. Этот процесс займет около недели, при этом решение могут в конечном итоге не принять.

Происходить добыча будет в Кировоградской области на месторождении "Добра", которое считается одним из крупнейших в Украине залежей лития.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления в рамках соглашения по полезным ископаемым.

Впоследствии Главред писал, что по словам президента Украины Владимира Зеленского такого перспективного экономического соглашения, как соглашение о недрах, в отношениях между Украиной и Америкой еще не было. Это совместная инвестиционная работа с США на десятилетия.

В то же время СМИ сообщали, якобы соглашение о недрах, которое Дональд Трамп заключил с Украиной, не даст особых результатов по добыче полезных ископаемых по крайней мере в течение десятилетия и потребует огромных частных инвестиций, чтобы запустить проекты в работу.

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.