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Украина и США подписали два соглашения, в связи с полезных ископаемых: СМИ раскрыли подробности

Руслан Иваненко
14 мая 2025, 01:51
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Правительство подчеркнуло, что контроль над недрами остается за Украиной в соответствии с Конституцией
Украина и США подписали два соглашения, в связи с полезных ископаемых: СМИ раскрыли подробности
Украина и США заключили два соглашения, позволяющие финализировать создание инвестфонда для недр / коллаж: Главред, фото: ОПУ, Белый дом

Главные тезисы:

  • Речь идет только об инвестфонде, не о передаче недр
  • Контроль над недрами остается за Украиной
  • Соглашение не противоречит евроинтеграционному курсу

Украина и Соединенные Штаты заключили два новых коммерческих соглашения в рамках реализации договоренностей о партнерстве в сфере стратегических полезных ископаемых. Об этом сообщает Суспільне.

Документы не требуют ратификации, а с украинской стороны их подписал директор Агентства по вопросам поддержки государственно-частного партнерства при Министерстве экономики Нико Гачечиладзе.

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В министерстве подчеркнули:

"Ни о какой передаче каких-либо недр не шла речь. Идет речь исключительно о создании инвестиционного фонда. Контроль за недрами, как и в соответствии с Конституцией, остается за Украиной. И важно, что фонд и создан, и соглашение проголосовано, оно никаким образом не противоречит нашим евроинтеграционным стремлениям".

Соглашение с США, сделка с США, Фонд восстановления Украины, полезные ископаемые Инфографика Главред
Что предусматривает соглашение с США / Инфографика: Главред

По информации Министерства экономики, подписанные соглашения вместе с межправительственной договоренностью охватывают 95% всех необходимых документов для запуска инвестиционного фонда.

Остальные 5% касается завершения формальных процедур со стороны США и технических шагов для формирования Руководящего совета фонда.

В частности, речь идет об отборе трех представителей от Украины и трех - от США, а также согласовании инвестиционных протоколов.

Соглашение между Украиной и США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и США о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых.

Президент Владимир Зеленский приветствовал это решение и назвал это соглашение между Украиной и США самым перспективным за все время отношений между странами.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что ратификация открывает путь к следующему этапу - согласованию двух технических договоренностей.

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Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание (Суспільне) - общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", "Радіо Промінь", "Радио Культура", "Радиоточка", "Радио Ukraine International", "Суспільне Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в частности интернет-СМИ. НОТУ является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству, пишет Википедия.

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