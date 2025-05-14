Украина и США подписали два соглашения, в связи с полезных ископаемых: СМИ раскрыли подробности

Правительство подчеркнуло, что контроль над недрами остается за Украиной в соответствии с Конституцией

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Украина и США заключили два соглашения, позволяющие финализировать создание инвестфонда для недр / коллаж: Главред, фото: ОПУ, Белый дом

Главные тезисы:

Речь идет только об инвестфонде, не о передаче недр

Контроль над недрами остается за Украиной

Соглашение не противоречит евроинтеграционному курсу

Украина и Соединенные Штаты заключили два новых коммерческих соглашения в рамках реализации договоренностей о партнерстве в сфере стратегических полезных ископаемых. Об этом сообщает Суспільне.

Документы не требуют ратификации, а с украинской стороны их подписал директор Агентства по вопросам поддержки государственно-частного партнерства при Министерстве экономики Нико Гачечиладзе.

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В министерстве подчеркнули:

"Ни о какой передаче каких-либо недр не шла речь. Идет речь исключительно о создании инвестиционного фонда. Контроль за недрами, как и в соответствии с Конституцией, остается за Украиной. И важно, что фонд и создан, и соглашение проголосовано, оно никаким образом не противоречит нашим евроинтеграционным стремлениям".

Что предусматривает соглашение с США / Инфографика: Главред

По информации Министерства экономики, подписанные соглашения вместе с межправительственной договоренностью охватывают 95% всех необходимых документов для запуска инвестиционного фонда.

Остальные 5% касается завершения формальных процедур со стороны США и технических шагов для формирования Руководящего совета фонда.

В частности, речь идет об отборе трех представителей от Украины и трех - от США, а также согласовании инвестиционных протоколов.

Соглашение между Украиной и США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и США о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых.

Президент Владимир Зеленский приветствовал это решение и назвал это соглашение между Украиной и США самым перспективным за все время отношений между странами.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что ратификация открывает путь к следующему этапу - согласованию двух технических договоренностей.

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