Украина и США подписали два соглашения, в связи с полезных ископаемых: СМИ раскрыли подробности

Главные тезисы:
- Речь идет только об инвестфонде, не о передаче недр
- Контроль над недрами остается за Украиной
- Соглашение не противоречит евроинтеграционному курсу
Украина и Соединенные Штаты заключили два новых коммерческих соглашения в рамках реализации договоренностей о партнерстве в сфере стратегических полезных ископаемых. Об этом сообщает Суспільне.
Документы не требуют ратификации, а с украинской стороны их подписал директор Агентства по вопросам поддержки государственно-частного партнерства при Министерстве экономики Нико Гачечиладзе.
В министерстве подчеркнули:
"Ни о какой передаче каких-либо недр не шла речь. Идет речь исключительно о создании инвестиционного фонда. Контроль за недрами, как и в соответствии с Конституцией, остается за Украиной. И важно, что фонд и создан, и соглашение проголосовано, оно никаким образом не противоречит нашим евроинтеграционным стремлениям".
По информации Министерства экономики, подписанные соглашения вместе с межправительственной договоренностью охватывают 95% всех необходимых документов для запуска инвестиционного фонда.
Остальные 5% касается завершения формальных процедур со стороны США и технических шагов для формирования Руководящего совета фонда.
В частности, речь идет об отборе трех представителей от Украины и трех - от США, а также согласовании инвестиционных протоколов.
Соглашение между Украиной и США - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и США о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых.
Президент Владимир Зеленский приветствовал это решение и назвал это соглашение между Украиной и США самым перспективным за все время отношений между странами.
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что ратификация открывает путь к следующему этапу - согласованию двух технических договоренностей.
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Что такое Общественное
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание (Суспільне) - общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", "Радіо Промінь", "Радио Культура", "Радиоточка", "Радио Ukraine International", "Суспільне Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в частности интернет-СМИ. НОТУ является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству, пишет Википедия.
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