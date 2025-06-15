Что скрывает сокращение помощи США: СМИ раскрыли подробности

США подтверждают сокращение военной помощи Украине и передают основное бремя Европе.

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США подтверждают сокращение военной помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН, defense.gov

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Почему США сворачивают поддержку Украины

Что на самом деле делает Европа для Киева

Соединенные Штаты фактически подтвердили намерение свернуть поддержку Украины - об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет во время слушаний в Конгрессе, комментируя планы администрации Трампа по сокращению военной помощи Киеву. "Борьба с Россией теперь является проблемой Европы", - отмечает автор материала. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

За время полномасштабной войны США предоставили Украине около 74 миллиардов долларов военной помощи, включая такие системы, как ЗРК Patriot, баллистические ракеты ATACMS и реактивные артиллерийские системы HIMARS. Однако, по мнению издания, "горький итог для Киева заключается в том, что его покинул самый могущественный и богатый союзник".

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В то же время The Telegraph отмечает, что европейские лидеры часто обещают поддержку, однако "на практике Европа, кажется, больше обещает, чем делает реальные шаги". Самой весомой поддержкой пока является финансирование производства оружия непосредственно в Украине.

В частности, Украина производит около 20 гаубиц "Богдана" в месяц, что превышает производство французских "Цезарей", а по производству военных дронов Украина значительно опережает партнеров.

Однако даже такая помощь не покрывает масштабов потребностей страны, особенно учитывая оборонные расходы России.

"Глубокая ирония заключается в том, что значительная часть щедрых оборонных расходов Кремля непосредственно финансируется самой Европой, которая должна потратить более 20 миллиардов евро на покупку нефти, газа, угля и урана в России в 2025 году. Пока Европа будет продолжать тратить больше на финансирование военной машины Путина, чем на Украину, ее обещания поддерживать Киев столько, сколько нужно, звучат довольно пусто", - заключает The Telegraph.

Дональд Трамп и война в Украине - новости

Ранее Трамп сделал скандальное заявление об ударах РФ по Украине. Трамп высказал мнение, что Украина якобы сама спровоцировала российские удары.

Напомним, Трамп назвал условие введения новых санкций против РФ. Трамп отметил, что сенаторы в вопросе санкций против России оставляют окончательное решение за ним.

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сделал жесткий ответ на заявление Трампа о войне. Зеленский критикует непоследовательность заявлений Трампа относительно давления на Путина и подчеркивает серьезность ситуации в Украине.

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Что известно о The Telegraph? The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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