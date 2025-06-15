Армия РФ продвинулась в двух областях Украины: в DeepState назвали направления

Российским захватчикам удалось продвинуться на территории Луганской и Донецкой областей.

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ВСУ отражают вражеские атаки / Коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, 38-я ОБМП

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РФ сумели продвинуться на нескольких направлениях

Зафиксировано продвижение российских оккупационных сил в районах трех населенных пунктов

Подразделения армии страны-агрессора РФ сумели продвинуться на нескольких направлениях в двух областях Украины.

Аналитический ресурс DeepState зафиксировал продвижение российских оккупационных сил в районах трех населенных пунктов.

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Отмечается, что российским захватчикам удалось продвинуться на территории Луганской и Донецкой областей.

Согласно обновленным данным карты боевых действий, враг смог частично продвинуться в районе Белогоровки на Северском направлении в Луганской области.

/ deepstatemap.live

Кроме того, враг также продвинулся вблизи Одрадного и Запорожья на Новопавловском направлении в Донецкой области.

/ deepstatemap.live

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что армия страны-агрессора России уже пробовала форсировать реку Днепр в Херсонской области, но Силы обороны смогли отразить штурм врага. Силы обороны уже знают о планах россиян попытаться повторить определенные действия в Херсонской области.

Как сообщал Главред, в отчете американского Института изучения войны отмечается, что армия страны-агрессора России готовит масштабный прорыв на Донбассе и перебрасывает бригады с трех участков фронта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ остановили РФ на востоке и перехватили инициативу на ключевом направлении. Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в операционной зоне в Донецкой области.

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