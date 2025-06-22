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Россия готовит новые военные операции в Европе - ГУР обнаружило доказательства

Руслана Заклинская
22 июня 2025, 17:19
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Украина нашла основные слабые места России для точечных ударов, сообщил президент.
Россия готовит новые военные операции в Европе - ГУР обнаружило доказательства
Россия готовит военные операции в Европе / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы Зеленского:

  • РФ планирует новые военные операции на территории Европы
  • Украина выявила ключевые "болевые точки" РФ и будет наносить точечные удары
  • Санкции наносят значительный ущерб российской экономике

Россия готовит новые военные операции на территории Европы. Готовятся совместные шаги по защите, в частности в сотрудничестве с Великобританией и ЕС. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада руководителя ГУР Кирилла Буданова.

По словам президента, разведка выявила основные болевые точки государства-агрессора. По ним Украина будет наносить точечные удары для защиты собственной территории и населения, а также для значительного ослабления потенциала России в агрессивных действиях.

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"Фиксируем дальнейший интеллектуальный регресс российского руководства и имеем доказательства, что они готовят новые военные операции на территории Европы", - сообщил Зеленский.

В то же время разведка отмечает существенные убытки российской экономике, нанесенные санкциями, что, как отметил президент, подтверждает правильность курса Украины на принуждение Кремля к завершению войны путем усиления санкционного и другого давления.

"Будем информировать партнеров о фактах, которые получила наша разведка. Готовим совместные решения в защиту вместе, в частности, с Британией и Евросоюзом. Спасибо всем в мире, кто помогает нам защищать жизнь", - добавил глава государства.

нато инфографика
Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Война России и НАТО - новости по теме

Как сообщал Главред, Великобритания тайно обновляет чрезвычайные планы обороны страны на случай прямого нападения со стороны России, в частности готовится к ракетным и кибератакам. Чиновникам поручили адаптировать старые протоколы: создать инструкции для правительства во время войны, обеспечить укрытие для руководства и королевской семьи, а также подготовить распределение ресурсов.

Также Россия активно укрепляет военную инфраструктуру у границы с Финляндией - строятся новые склады, ремонтируются укрытия для истребителей, модернизируются базы. Финляндия ожидает, что количество российских войск там втрое возрастет в ближайшие 5 лет.

Кроме этого, правительство Германии планирует масштабную реконструкцию бункеров из-за угрозы большой войны с Россией. Как заявил глава Федерального управления гражданской защиты Ральф Тислер, страна сейчас не готова к чрезвычайным ситуациям военного характера.

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Кто такой Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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