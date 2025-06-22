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"Черные столбы дыма и огня": ГУР сожгли эшелон РФ на Запорожье

Юрий Берендий
22 июня 2025, 13:57
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Украинские разведчики нанесли мощный удар по эшелону оккупантов на Запорожье, уничтожив железнодорожные цистерны с топливом, на месте удара - пожар.
'Черные столбы дыма и огня': ГУР сожгли эшелон РФ на Запорожье
В ГУР показали огненные кадры поражения эшелона РФ / Коллаж Главред, фото: скриншоты с видео

О чем говорится в материале:

  • Силы обороны Украины уничтожили цистерны с топливом на Запорожье
  • В результате атаки черные столбы дыма и огня поднялись к небу

Украинские разведчики уничтожили железнодорожные цистерны с топливом, которое предназначалось для российских войск. Мощный удар вызвал масштабный пожар, огонь и дым поднялись высоко в небо. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

22 июня 2025 года на временно оккупированной территории Запорожской области бойцы спецподразделения ГУР МО "Кабул 9" совместно с ОСУВ "Хортица", ОТУ "Запорожье", подразделением "Альфа" и группой Госспецсвязи "Next" успешно нанесли удар по эшелону оккупантов, уничтожив цистерны с горючим.

видео дня

Смотрите видео атаки на эшелон РФ:

'Черные столбы дыма и огня': ГУР сожгли эшелон РФ на Запорожье
/ Фото: скриншот

Операция прошла на железнодорожном участке между Левадным и Молочанском и стала очередным результативным ударом украинской военной разведки с использованием дронов.

"Черные столбы дыма и огня от пораженных цистерн с соляркой и другими горюче-смазочными материалами поднялись до самых небес. Вооруженная борьба с российскими оккупантами продолжается", - резюмировали в ГУР МО.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сирский отметил, что украинские войска удерживают контроль над около 90 квадратными километрами территории в Курской области РФ и сдерживают там вражескую группировку численностью примерно 10 тысяч человек.

По его словам, в ВСУ продолжается масштабная реорганизация, цель которой повысить боеспособность и сформировать дополнительные резервы для более активных контрнаступательных и наступательных операций.

Между тем на Константиновском направлении пограничное подразделение беспилотных авиационных систем "Феникс" в координации с другими частями успешно отразило масштабную атаку противника 17 июня. В результате боя была уничтожена вся вражеская бронетехника, а также ликвидировано около 50 российских военных.

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Что такое ГУР?

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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