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Россиянам "насыпали" на востоке: взорвана колонна с десятками штурмовиков РФ

Алексей Тесля
21 июня 2025, 14:49
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Не уцелела ни одна единица бронетехники РФ, около 50 оккупантов были ликвидированы.
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ВСУ отразили вражеский штурм / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

  • Отражен мощный штурм врага на Константиновском направлении
  • Не уцелела ни одна единица бронетехники, 50 оккупантов были ликвидированы

Пограничное подразделение беспилотных авиационных систем Феникс во взаимодействии со смежными подразделениями 17 июня отразило мощный штурм врага на Константиновском направлении.

Не уцелела ни одна единица бронетехники РФ, около 50 оккупантов были ликвидированы, говорится в сообщении Феникса в Telegram.

видео дня

"Враг бросил в бой около 15 единиц тяжелой бронетехники - танки, БТРы и БМП. Большинство из них остановило правильное дистанционное минирование в исполнении наших пилотов, после чего расчеты FPV-дронов добили технику, а "сбросы" разобрали спешенных оккупантов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, второй волной пошли так называемые "байкеры" - "их также частично отминусовало минирование, частично разобрали "сбросы" и FPV".

Ни один оккупант так и не смог приблизиться к украинским позициям, заверили в подразделении.

На счету подразделения Феникс:

  • 4 уничтоженных танка;
  • 7 единиц тяжелой бронетехники;
  • 1 багги;
  • 1 мотоцикл.

Смотрите видео - отражение штурма РФ:

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/ Скриншот

Ситуация на фронте - новости по теме

Ранее, как писал Главред, в Силах обороны Юга сообщили, что российские оккупационные войска активизировались на Приднепровском направлении. Враг проводит перегруппировку и разведывательные мероприятия. Цель - захватить островную зону Днепра.

Как сообщал Главред, в Днепропетровской области из-за угрозы российского наступления и постоянных обстрелов объявили обязательную эвакуацию из 7 сел прифронтовой зоны Синельниковского района.

Кроме того, российские войска продолжают наступление в направлении Днепропетровщины, используя значительное преимущество в живой силе. Об этом в интервью ТСН сообщил командир батальона беспилотных комплексов "Булава" 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев.

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FPV-дрон - что это такое

FPV-дрон – вид беспилотных летательных аппаратов, управление которыми осуществляется с помощью FPV-пилотирования. В военном смысле под этим термином обычно подразумевают скоростные FPV-квадрокоптеры, превращенные в дроны-камикадзе или дроны-бомбардировщики, путем установки боевой части или устройства для сброса боеприпасов, пишет Википедия.

Одним из ключевых преимуществ таких беспилотников над другими средствами является то, что дрон стоимостью от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов может эффективно уничтожить технику стоимостью в миллионы долларов (танк, артиллерия, РЭБ, ЗРК) или офицеров в ближнем тылу.

Массовое появление FPV-дронов на фронте российско-украинской войны совершило прорыв в военном деле. Минобороны Украины и многие исследователи называют их революционным средством ведения боя и сравнивают их применение со снайперским оружием. Революционность объясняется тем, что до появления возможности нанесения высокоточных ударов были прерогативой дорогостоящих и сложных систем, применяемых точечно, а FPV-дроны являются чрезвычайно дешевыми массовыми изделиями.

И Украина, и Россия наладили массовое производство собственных FPV-дронов на своей территории. Кроме того, обе страны активно закупают подобные дроны.

В августе 2023 года стало известно, что в Украине такие БПЛА производят по меньшей мере три государственных завода.

В январе 2024 года Житомирский городской совет запустил платформу "Житомирский дрон", цель которой – научить граждан собирать FPV-дроны. Платформа позволяет пройти онлайн-обучение, выбрать вид дрона и передать его на испытание. Там же можно послать пожертвование на деньги или стать поставщиком запчастей.

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