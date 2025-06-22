Украина сможет пойти в контрнаступление: Сырский рассказал, что готовят ВСУ

Что сказал Сырский:
- Украинская армия переходит на систему корпусов
- После реорганизации ВСУ смогут пойти в контрнаступления
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в Вооруженных силах продолжается реорганизация для повышения эффективности, после которой Украина будет иметь больше дееспособных резервов для проведения контрнаступательных и наступательных действий.
Как пишет РБК-Украина, об этом он заявил во время встречи с журналистами. Сырский сообщил, что в армии началась реорганизация для создания корпусов еще в прошлом году.
"Главная цель перехода на новую организационную структуру - повысить эффективность наших действий и уменьшить нагрузку на органы военного управления", - пояснил главком.
После реорганизации в ВСУ будут более эффективно использовать все имеющиеся силы и средства, а также произойдет оптимизация распределения артиллерии и увеличение количества подразделений беспилотных систем.
"Я надеюсь, что такая реорганизация даст нам возможность, во-первых, сэкономить личный состав, то есть более рационально использовать наших военнослужащих, которые непосредственно выполняют боевые задачи. А также - создать больше дееспособных резервов, чтобы иметь возможность проводить активные контрнаступательные и наступательные действия", - добавил Сырский.
Создание армейских корпусов в Украине - что известно
Напомним, еще в начале 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине масштабируют боевые бригады и армейский опыт. Обсуждается формирование корпусов в ВСУ.
Впоследствии аналитики Института изучения войны сообщили, что главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский сообщил о старте внедрения организационных реформ в ВСУ, а именно - внедрение корпусной структуры.
Как писал Главред, подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин отреагировал на такое решение, отметив, что теперь следует достичь эффективного результата. При этом он добавил, что корпуса в Украине существовали и раньше.
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Кто такой Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
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