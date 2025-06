Путин сказал не спроста: в ISW объяснили, почему в РФ заговорили о "грязной бомбе"

Что сообщили аналитики:

В стране-агрессоре России снова вспомнили нарратив, якобы Украина хочет использовать против нее "грязную бомбу". Аналитики американского Института изучения войны (ISW) объяснили, для чего это Кремлю.

Недавно на Петербургском международном экономическом форуме кремлевский диктатор Владимир Путин ответил на вопрос о вероятности применения Украиной "грязной бомбы".

Он отметил, что пока нет доказательств того, что Киев намерен использовать такой тип оружия, но сразу предупредил, что реакция РФ в случае атаки будет "катастрофической".

Сразу после Путина о "грязной бомбе" заговорил заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его версии, Россия применит тактическое ядерное оружие в ответ на удар "грязной бомбой".

Аналитики оценивают заявления российских чиновников как попытку замедлить переговоры западных партнеров Украины о предоставлении дополнительной военной помощи.

В Москве надеются, что этот нарратив поможет подорвать решимость украинских союзников на фоне непрекращающихся дебатов в США и Европе относительно дальнейшей поддержки Украины.

Напомним, Главред писал, что Россия впервые заговорила о "грязной бомбе" еще в 2022 году. Тогда, как сообщили в МИД Украины, цель этой дезинформации была рассчитана на страны так называемого глобального Юга.

После этого министры иностранных дел стран G7 отвергли все обвинения России о якобы подготовке Украиной так называемой "грязной бомбы". Кроме того, главы МИД призвали РФ прекратить любую ядерную риторику.

Впоследствии полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что возвращение российских пропагандистов к тезисам о "грязной бомбе", которую якобы готовит Киев - достаточно дутый ход.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.