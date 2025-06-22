Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Путин сказал не спроста: в ISW объяснили, почему в РФ заговорили о "грязной бомбе"

Анна Косик
22 июня 2025, 09:57
113
Возвращение к нарративу в Кремле выбрали с определенной целью.
Путин, радиация
Аналитики объяснили, с какой целью Путин заговорил о "грязной бомбе" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Что сообщили аналитики:

  • Россия неспроста вернулась к нарративу о "грязной бомбе"
  • Чиновники РФ хотят замедлить предоставление Украине дополнительной помощи

В стране-агрессоре России снова вспомнили нарратив, якобы Украина хочет использовать против нее "грязную бомбу". Аналитики американского Института изучения войны (ISW) объяснили, для чего это Кремлю.

Недавно на Петербургском международном экономическом форуме кремлевский диктатор Владимир Путин ответил на вопрос о вероятности применения Украиной "грязной бомбы".

видео дня

Он отметил, что пока нет доказательств того, что Киев намерен использовать такой тип оружия, но сразу предупредил, что реакция РФ в случае атаки будет "катастрофической".

Сразу после Путина о "грязной бомбе" заговорил заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его версии, Россия применит тактическое ядерное оружие в ответ на удар "грязной бомбой".

Аналитики оценивают заявления российских чиновников как попытку замедлить переговоры западных партнеров Украины о предоставлении дополнительной военной помощи.

В Москве надеются, что этот нарратив поможет подорвать решимость украинских союзников на фоне непрекращающихся дебатов в США и Европе относительно дальнейшей поддержки Украины.

Фейк России о "грязной бомбе" - что известно

Напомним, Главред писал, что Россия впервые заговорила о "грязной бомбе" еще в 2022 году. Тогда, как сообщили в МИД Украины, цель этой дезинформации была рассчитана на страны так называемого глобального Юга.

После этого министры иностранных дел стран G7 отвергли все обвинения России о якобы подготовке Украиной так называемой "грязной бомбы". Кроме того, главы МИД призвали РФ прекратить любую ядерную риторику.

Впоследствии полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что возвращение российских пропагандистов к тезисам о "грязной бомбе", которую якобы готовит Киев - достаточно дутый ход.

Больше новостей:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин военная помощь Дмитрий Медведев грязная бомба
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина сможет пойти в контрнаступление: Сырский рассказал, что готовят ВСУ

Украина сможет пойти в контрнаступление: Сырский рассказал, что готовят ВСУ

10:37Фронт
После атаки на Иран: в США заговорили об импичменте Трампа, детали

После атаки на Иран: в США заговорили об импичменте Трампа, детали

09:44Политика
РФ ударом по Донетчине убила подростка: что известно о последствиях ночной атаки

РФ ударом по Донетчине убила подростка: что известно о последствиях ночной атаки

09:06Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Столицей Руси мог быть не Киев, но все решил один нюанс - историк раскрыл секрет

Столицей Руси мог быть не Киев, но все решил один нюанс - историк раскрыл секрет

Карта Deep State онлайн за 22 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Куда нельзя ехать 22 июня: строгие приметы и запреты в этот день

Куда нельзя ехать 22 июня: строгие приметы и запреты в этот день

Китайский гороскоп на сегодня 22 июня: Кроликам - проблемы с законом, Собакам - сплетни

Китайский гороскоп на сегодня 22 июня: Кроликам - проблемы с законом, Собакам - сплетни

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 июня (обновляется)

Последние новости

10:37

Украина сможет пойти в контрнаступление: Сырский рассказал, что готовят ВСУ

10:28

Финансовый гороскоп на неделю с 23 по 29 июня

10:26

Путин наслаждается: Подоляк назвал причины, из-за которых РФ не прекратит войну

10:21

Китайский гороскоп на завтра 23 июня: Лошадям - конфликты, Обезьянам - бессоница

09:57

Путин сказал не спроста: в ISW объяснили, почему в РФ заговорили о "грязной бомбе"

Сделка Трампа и Путина состоялась, произошел размен Ирана на Украину – ЖдановСделка Трампа и Путина состоялась, произошел размен Ирана на Украину – Жданов
09:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 июня (обновляется)

09:44

После атаки на Иран: в США заговорили об импичменте Трампа, детали

09:30

Кто придумал фразу "Слава Украине!" - правда, которую скрывали векамиВидео

09:28

Гороскоп на завтра 23 июня: Весам - благословенный день, Рыбам - отдых

Реклама
09:06

РФ ударом по Донетчине убила подростка: что известно о последствиях ночной атакиФото

09:03

Гороскоп на неделю с 23 по 29 июня: Овну - разочарование, Раки получат шанс

09:01

Карта Deep State онлайн за 22 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:49

Удар по Ирану: известно, сколько бомб и ракет США сбросили на ядерные объекты

08:33

В США решили заручиться поддержкой Лукашенко в прекращении войны в Украине - СМИ

07:54

США атаковали ядерные объекты Ирана: Трамп сделал заявление и раскрыл детали

06:19

Путин заметно осмелел и захотел больше кровимнение

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти цифру 94

04:35

Почему неправильно говорить "китайка" и "корейка": 2 слова означают не то, что все думаютВидео

04:07

"Мы найдем дроны на каждую ногу оккупанта": Зеленский сделал громкое заявление

03:41

Разрушены дома, есть жертва: РФ атаковала "Шахедами" Черниговщину

Реклама
03:32

Ударить ракетой и добить БпЛА: раскрыт сценарий нового обстрела Киева

01:22

Радует и цена, и качество: эксперты назвали ТОП-10 подержанных авто до 5 лет

21 июня, суббота
23:50

"Мое самое дорогое сокровище": Вакарчук впервые публично показал своих детей

23:07

Никаким мирным посредником Лукашенко не будетмнение

22:57

Обнял маму и умер: после возвращения из плена умер Сергей ДобровольскийВидео

22:31

Гороскоп на завтра 22 июня: Ракам - приятная новость, Козерогам - неприятности

22:31

"Никогда не прощу": Барбара Брыльска высказалась о смерти путинистки Талызиной

22:04

Келлог в Минске: пару слов для понимания ситуациимнение

21:50

В НАТО пойдут на уступки Трампу относительно Украины: СМИ узнали детали

20:50

США тайно согласовывали с Россией важный документ по Украине – Le Monde

19:47

Украину накроют дожди с грозами: какие регионы накроет непогода

19:34

Куда нельзя ехать 22 июня: строгие приметы и запреты в этот день

19:24

Трамп сделал резкое заявление об обороне НАТО и выдвинул требование

19:11

Лукашенко выпустил из тюрьмы своего врага после встречи с посланником ТрампаВидео

18:32

Еще один популярный украинский актер пополнил ряды ВСУ

18:30

Первый король Украины - не Даниил Галицкий: историк раскрыл малоизвестный фактВидео

18:03

Украина запустит производство оружия за границей: Зеленский сделал заявление

17:58

Скандал вокруг "сбежавшего" вице-премьера Чернышова: важное заявление Зеленского

17:47

"Трудно стоять на ногах": Анна Кошмал рассказала о своем диагнозе

17:05

"Устроил бенефис": Зеленский высмеял "браваду" Путина и раскрыл цели РФ в войне

Реклама
17:00

Орбан провалил в Венгрии скандальную инициативу против Украины, подробности

16:02

Летнее солнцестояние как трамплин к новым начинаниям: какие ТОП-3 знака ждет успех

15:51

Путин послал сигнал по войне против Украины: СМИ указали на важный момент

15:46

В РФ отчитались об уничтожении Patriot ВСУ: Зеленский сделал важное заявление

15:41

Как стать настоящей леди: 10 уроков элегантности Одри Хепберн, которые работаютВидео

15:26

Дожди с грозами накроют Украину: какие области обойдут осадки

15:18

От Сопливого до Лярвы: ТОП-забавных украинских фамилий, от которых глаза на лоб

15:14

Столицей Руси мог быть не Киев, но все решил один нюанс - историк раскрыл секретВидео

15:06

РФ пытается наступать на двух направлениях: Зеленский раскрыл планы врага

14:49

Россиянам "насыпали" на востоке: взорвана колонна с десятками штурмовиков РФВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять