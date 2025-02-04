Новый формат управления для ВСУ: аналитики раскрыли, как это повлияет на эффективность

Сырский сообщил, что сейчас формируется 4-й армейский корпус.

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ВСУ переходят новый формат управления / коллаж: Главред, фото: t.me/osirskiy

Ключевые тезисы ISW:

В ВСУ создадут штабы командования на новом уровне

Как изменится управление структуры ВСУ

Аналитики Институте изучения войны сообщили, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский 3 января сообщил о старте внедрения организационных реформ в ВСУ, а именно - внедрение корпусной структуры.

В ISW объяснили, что использование корпусной структуры для украинской армии не является нововведением. Уже с 2023 года в ВСУ действуют 9-й и 10-й армейские корпуса, а Резервный корпус был реорганизован в 11-й армейский корпус.

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По словам Сырского, сейчас формируется 4-й армейский корпус, а дальнейшие изменения предусматривают создание системного промежуточного уровня командования между отдельными бригадами и оперативными группировками войск.

Также планируется создание штабов командования на этом уровне, что должно существенно повысить эффективность военных операций и улучшить управление ВСУ.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переход на новую организационную структуру ВСУ. Президент добавил, что сейчас на фронте особое внимание уделяется самому тяжелому направлению - Покровскому. Не менее важна и Курская операция.

Военный Максим Жорин высказался о переходе ВСУ на корпусную структуру. Он отметил, что решение о переходе на корпуса в украинской армии назрело уже давно. И считает, что теперь следует достичь эффективного результата. При этом он добавил, что корпуса в Украине существовали и раньше.

Александр Сырский раскрыл детали программы для новобранцев. Для инструкторов в учебных центрах, которые проводят военную подготовку для новобранцев, внедряется новая и длительная программа подготовки, а также есть хорошие результаты прохождения новичками БЗВП.

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