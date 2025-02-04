Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Новый формат управления для ВСУ: аналитики раскрыли, как это повлияет на эффективность

Юлия Закрепа
4 февраля 2025, 11:41
1042
Сырский сообщил, что сейчас формируется 4-й армейский корпус.
Новый формат управления для ВСУ: аналитики раскрыли, как это повлияет на эффективность
ВСУ переходят новый формат управления / коллаж: Главред, фото: t.me/osirskiy

Ключевые тезисы ISW:

  • В ВСУ создадут штабы командования на новом уровне
  • Как изменится управление структуры ВСУ

Аналитики Институте изучения войны сообщили, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский 3 января сообщил о старте внедрения организационных реформ в ВСУ, а именно - внедрение корпусной структуры.

В ISW объяснили, что использование корпусной структуры для украинской армии не является нововведением. Уже с 2023 года в ВСУ действуют 9-й и 10-й армейские корпуса, а Резервный корпус был реорганизован в 11-й армейский корпус.

видео дня

По словам Сырского, сейчас формируется 4-й армейский корпус, а дальнейшие изменения предусматривают создание системного промежуточного уровня командования между отдельными бригадами и оперативными группировками войск.

Также планируется создание штабов командования на этом уровне, что должно существенно повысить эффективность военных операций и улучшить управление ВСУ.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переход на новую организационную структуру ВСУ. Президент добавил, что сейчас на фронте особое внимание уделяется самому тяжелому направлению - Покровскому. Не менее важна и Курская операция.

Военный Максим Жорин высказался о переходе ВСУ на корпусную структуру. Он отметил, что решение о переходе на корпуса в украинской армии назрело уже давно. И считает, что теперь следует достичь эффективного результата. При этом он добавил, что корпуса в Украине существовали и раньше.

Александр Сырский раскрыл детали программы для новобранцев. Для инструкторов в учебных центрах, которые проводят военную подготовку для новобранцев, внедряется новая и длительная программа подготовки, а также есть хорошие результаты прохождения новичками БЗВП.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация война в Украине новости Украины корпусная структура ВСУ
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Армия РФ ударила ударила баллистикой по центру Изюма: 4 жертвы, десятки раненых

Армия РФ ударила ударила баллистикой по центру Изюма: 4 жертвы, десятки раненых

12:15Украина
Линию фронте отодвигают к границе: в НГУ рассказали о продвижении на Харьковщине

Линию фронте отодвигают к границе: в НГУ рассказали о продвижении на Харьковщине

11:58Украина
Новый формат управления для ВСУ: аналитики раскрыли, как это повлияет на эффективность

Новый формат управления для ВСУ: аналитики раскрыли, как это повлияет на эффективность

11:41Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Наталья Могилевская впервые заговорила про родителей ее приемных детей

Наталья Могилевская впервые заговорила про родителей ее приемных детей

Снег будет засыпать Украину, будут морозы: синоптик назвала дату похолодания и осадков

Снег будет засыпать Украину, будут морозы: синоптик назвала дату похолодания и осадков

Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Рецепт идеального картофеля по-деревенски - всего один секрет

Рецепт идеального картофеля по-деревенски - всего один секрет

Ядерное разоружение РФ: эксперт раскрыл неожиданный сценарий

Ядерное разоружение РФ: эксперт раскрыл неожиданный сценарий

Последние новости

12:56

"Покупка помощи": у Путина оценили идею Трампа насчет ресурсов Украины для США

12:55

Запасают всю зиму: зачем хозяйки сушат картофельные очистки

12:54

"Дальше - отдельно": холостяк Терен расстался со своей девушкой

12:39

"Реально гасила": фехтовальщица Ольга Харлан рассказала про проблемы с алкоголем

12:32

"-3...-7 градусов": Диденко назвала дату усиления морозов в Украине

Пожары, разрушенные дома и учебные заведения: ночью РФ атаковала Украину дронамиПожары, разрушенные дома и учебные заведения: ночью РФ атаковала Украину дронами
12:31

Унижал военных: в Полтаве приговорили к 6 годам тюрьмы фитнес-тренера

12:15

Армия РФ ударила ударила баллистикой по центру Изюма: 4 жертвы, десятки раненых

12:01

Доллар немного подешевел: эксперт сказал, стоит ли покупать валюту

12:01

Украинка вошла в сотню лучших диджеев мира: послушать трекВидео

Реклама
11:58

Линию фронте отодвигают к границе: в НГУ рассказали о продвижении на Харьковщине

11:41

Новый формат управления для ВСУ: аналитики раскрыли, как это повлияет на эффективность

11:35

Как выглядит секретный сын солистки А-студио: первые фото

11:13

РФ готовит новое наступление: ветеран спрогнозировал, когда враг пойдет в атаку

10:57

Китайский гороскоп на завтра 5 февраля: Крысам - неприятности, Быкам - переедание

10:55

В Сухопутные войска переводят около 50 тыс. военных: СМИ узнали, зачем это нужно

10:50

Иран готовится к быстрому созданию ядерной бомбы: в NYT раскрыли панику США

10:47

При Трампе стоимость поставок оружия США Украине резко возросла – Reuters

10:28

Участник Нацотбора "Евровидение-2025" пошел защищать Украину

10:07

Солдаты КНДР исчезли с фронта на Курщине: в Южной Корее объяснили причину

09:50

ВСУ выбили россиян из-под Купянска: командование армии РФ прибегает к новой тактике

Реклама
09:46

Тотальный лакшери: дроны в Дубае выстроились в лицо Санты Димопулос

09:35

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 февраля (обновляется)

08:54

В Украину идет снег и мороз: прогноз погоды на неделю 4-7 февраля

08:50

В Украине ввели аварийные отключения электроэнергии: где не будет света

08:17

Природные ресурсы Украины в обмен на помощь: Шольц считает идею Трампа эгоистичной

08:17

Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:13

Какой цвет кошелька притягивает деньги в 2025 году

08:10

Куда на самом деле делись 100 миллиардов от СШАмнение

07:57

Кейт Миддлтон снова заговорила о болезни в социальных сетях

07:46

Оккупанты продвинулись возле четырех населенных пунктах — DeepState

07:40

Седокова рассказала полиции, какое жуткое фото прислал Янис Тимма перед смертью

07:05

Армия РФ снизила темпы продвижения, но все равно несет огромные потери - ISW

06:10

Пазл плана Путина сложилсямнение

06:00

"За пределами болезни": новое фото Кейт Миддлтон поразило поклонников

05:45

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 6 секунд найти змею

05:34

Гороскоп на завтра 5 февраля: Львам - путешествия, Девам - много счастливых моментов

05:00

Какой сегодня праздник 4 февраля 2025 года: что нельзя делать в этот день

04:35

Почему нельзя говорить "падати вниз": какой ошибки нужно избегать "как огня"Видео

04:07

Эксперты призвали обработать стены уксусом в феврале: в чем причина

03:31

Когда гости на пороге: рецепт вкусных бутербродов за несколько минут

Реклама
03:04

"Вывозят, выдавливают, убивают": РФ "столбит" захваченные земли Украины – Жданов

02:40

Головоломка с рыжей лисой: нужно найти три отличия за 11 секунд

02:00

Слава Демин впервые назвал виновного в разводе с женой

01:50

Страны ОПЕК в ответ на призыв Трампа приняли решение по нефти – Bloomberg

01:30

Собака, которую бросили на цепи, сейчас выглядит неузнаваемо - фото изменений

01:11

"Это было пунктом плана": в ОП удивили заявлением о передаче Трампу редкоземельных металлов

00:31

Борьба Украины может оказаться под угрозой: какого условия нужно избежать Киеву

03 февраля, понедельник
23:59

Почему не получаются пышные оладьи: домохозяйки раскрыли гениальный лайфхакВидео

23:56

Китай планирует встречу по войне в Украине: названа дата и детали

23:08

"Все было формально": военный высказался о переходе ВСУ на корпусную структуру

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять