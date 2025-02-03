Зеленский анонсировал переход на новую организационную структуру ВСУ: что изменится

Соответствующий план перехода предусматривает создание корпусной системы.

https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-anonsiroval-perehod-na-novuyu-organizacionnuyu-strukturu-vsu-chto-izmenitsya-10636436.html Ссылка скопирована

Зеленский анонсировал переход ВСУ на новую организационную структуру / Коллаж: Главред, фото: Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада, ОП

Украина работает над модернизацией армии. Поэтому состоится переход на новую организационную структуру ВСУ и создание корпусов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Соответствующий план перехода уже утвержден. Он предусматривает создание корпусной системы.

"Мы обсудили сегодня подходы к назначению командиров корпусов: это должны быть наиболее подготовленные, наиболее перспективные офицеры с боевым опытом и современным мышлением. Армия должна быть современной. И главное - ценить людей. Соответствующие решения будут обнародованы", - сказал Зеленский.

видео дня

Президент добавил, что сейчас на фронте особое внимание уделяется самому тяжелому направлению - Покровскому. Не менее важна и Курская операция.

"Чтобы в этом году быть успешными в переговорах, украинские воины должны быть устойчивыми на передовой и результативными в уничтожении российских оккупантов. Я хочу отметить по итогам этих дней и недель воинов 225-го и 425-го штурмовых полков. Спасибо вам, ребята!" - добавил он.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что ВСУ могут расширить наступление сразу в двух областях РФ. Дмитрий Снегирев сообщил, что наступление РФ в районе Малой Локни фактически захлебнулось. Более того, за последние несколько дней Силы обороны Украины перехватили тактическую инициативу и провели ряд успешных контрнаступательных действий.

Стало известно, что под Курском РФ прибегла к "смешной" практике. Чтобы хоть как-то обеспечить переправу через реки в Курской области, россияне обратились к использованию технологии времен Второй мировой войны. Дэвид Акс раскрыл, что во время Второй мировой войны некоторые армии использовали такие конструкции.

В ВСУ раскрыли, куда делись войска КНДР из Курской области. Иван Тимочко рассказал, что северокорейских военных могли вывести из Курской области только с целью перегруппировки. Поэтому вряд ли стоит надеяться на окончательный вывод боевиков КНДР с фронта войны России против Украины.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред