Зеленский анонсировал переход на новую организационную структуру ВСУ: что изменится

Украина работает над модернизацией армии. Поэтому состоится переход на новую организационную структуру ВСУ и создание корпусов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.
Соответствующий план перехода уже утвержден. Он предусматривает создание корпусной системы.
"Мы обсудили сегодня подходы к назначению командиров корпусов: это должны быть наиболее подготовленные, наиболее перспективные офицеры с боевым опытом и современным мышлением. Армия должна быть современной. И главное - ценить людей. Соответствующие решения будут обнародованы", - сказал Зеленский.
Президент добавил, что сейчас на фронте особое внимание уделяется самому тяжелому направлению - Покровскому. Не менее важна и Курская операция.
"Чтобы в этом году быть успешными в переговорах, украинские воины должны быть устойчивыми на передовой и результативными в уничтожении российских оккупантов. Я хочу отметить по итогам этих дней и недель воинов 225-го и 425-го штурмовых полков. Спасибо вам, ребята!" - добавил он.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что ВСУ могут расширить наступление сразу в двух областях РФ. Дмитрий Снегирев сообщил, что наступление РФ в районе Малой Локни фактически захлебнулось. Более того, за последние несколько дней Силы обороны Украины перехватили тактическую инициативу и провели ряд успешных контрнаступательных действий.
Стало известно, что под Курском РФ прибегла к "смешной" практике. Чтобы хоть как-то обеспечить переправу через реки в Курской области, россияне обратились к использованию технологии времен Второй мировой войны. Дэвид Акс раскрыл, что во время Второй мировой войны некоторые армии использовали такие конструкции.
В ВСУ раскрыли, куда делись войска КНДР из Курской области. Иван Тимочко рассказал, что северокорейских военных могли вывести из Курской области только с целью перегруппировки. Поэтому вряд ли стоит надеяться на окончательный вывод боевиков КНДР с фронта войны России против Украины.
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