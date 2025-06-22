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"Сбивать ракетами - бессмысленно": назван реальный способ противодействия атакам "Шахедов"

Юрий Берендий
22 июня 2025, 13:37
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Украине не выгодно сбивать российские ударные БпЛА с применением ракет ПВО, но есть другие, более экономически выгодные методы, отметил аналитик.
'Сбивать ракетами - бессмысленно': назван реальный способ противодействия атакам 'Шахедов'
Назван реальный способ противодействия атакам "Шахедов" / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада ТРО, Силы обороны Юга

О чем сказал Криволап:

  • Украина должна нарастить производство дронов-перехватчиков
  • Нужно создавать эффективные и экономически выгодные решения для противодействия российскому террору

Для эффективного противодействия российским массированным атакам БпЛА Украина должна серьезно нарастить производство специальных дронов-перехватчиков и совершенствовать легкомоторную авиацию для сбивания вражеских целей. Об этом в интервью Главреду рассказал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап.

По словам эксперта, Украина должна срочно увеличить массовое производство дронов-перехватчиков, а также начать закупку или производство легкой авиации для установки на нее таких дронов и малогабаритных ракет, ведь это сейчас самое эффективное направление. Именно на нем, по его мнению, стоит сосредоточить усилия.

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"Вопрос в том, смогут ли это реализовать, ведь существует внутреннее сопротивление - как со стороны ПВО, так и со стороны армейской тактической авиации. Удастся ли преодолеть это сопротивление - это уже вопрос к власти, которая руководит этими людьми и процессами. Просто сбивать "Шахеды" ракетами и при этом постоянно требовать от партнеров: "Дайте нам еще ракеты" - это, по моему мнению, бессмысленно. Дадут или не дадут, но "Шахеды" будут лететь дальше", - отмечает аналитик.

Криволап подчеркнул, что Украине нужно создавать собственные эффективные решения, которые реально дают результат. Применение тактической авиации с ракетами типа Sidewinder или Р-73 является экономически невыгодным, ведь даже самые дешевые из них стоят от 100 до 250 тысяч долларов. Учитывая массовые атаки "шахедов", такой подход делает уничтожение каждой цели слишком дорогим и может истощить ресурсы страны.

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"Шахед" / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 22 июня российские войска совершили очередной обстрел Донецкой области. По информации начальника Донецкой ОГА Вадима Филашкина, под удар попали города Краматорск и Славянск. В результате атаки погиб 17-летний юноша, еще трое мирных жителей получили ранения.

По данным на 15 июня 2025 года, Российская Федерация имеет на вооружении более 1950 стратегических ракет различного класса, включая баллистические, крылатые и гиперзвуковые "Кинжалы". Такую информацию предоставило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Кроме того, в ночь на 21 июня российские оккупанты осуществили массированный авиаудар по Украине, использовав 280 средств воздушного нападения, 260 из них были успешно уничтожены.

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Кто такой Константин Криволап?

Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

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