РФ ударила по Украине сотнями дронов и ракет: в ВСУ раскрыли локации 'прилетов'

Главное:
- Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в Кременчуге
- Падение сбитых обломков зафиксировано в 3-х локациях
Армия страны-агрессора РФ в ночь на 21 июня (с 20.00 20 июня) атаковала Украину 280-ю средствами воздушного нападения, украинские защитники обезвредили 260 целей.
"Основное направление удара - Полтавщина, город Кременчуг", сообщили Воздушные Силы ВСУ.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в Кременчуге, падение сбитых обломков в 3-х локациях, уточнили в Воздушных силах.
Так противник атаковал:
- - 272 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово - рф; Чауда - ВОТ АР Крым.
- - 2 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской обл;
- - 4 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря;
- - 2 крылатыми ракетами "Искандер-К" из Белгородской обл.
По предварительным данным, по состоянию на 10.00 противовоздушной обороной обезврежено 260 средств воздушного нападения противника, 145 - сбиты огневыми средствами, 115 - локально потеряны:
- - 140 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 112 - локально потеряны/подавлены РЭБ;
- - 3 крылатые ракеты "Искандер-К" (1 – локационно утрачена);
- - 1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" (1 - лок.утр.);
- - 1 крылатая ракета "Калибр" (1 - лок.утр.).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
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Ранее сообщалось о том, что Кременчуг был под массированной атакой российских оккупантов в ночь на субботу, 21 июня. Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий. Он отметил, что ударные дроны и ракеты различных типов били по объектам энергетики, и добавил, что последствия уточняются.
Как писал Главред, во время массированной атаки на Киев армия РФ применила 175 дронов, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические ракеты.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия атаковала Киев ракетой с кассетными боеприпасами. Обломки были обнаружены в районе столичных Нивок. Такие боеприпасы предназначены для массового поражения людей.
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Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
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