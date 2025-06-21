РФ ударит 'обязательно': названы цели массированных обстрелов Украины

Главное из заявлений Криволапа:
- Цель РФ - не дать Украине времени на восстановление
- Основной вопрос в том, достаточно ли Украина защищает энергетику
Авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап прокомментировал вероятность новых массированных ударов РФ по объектам украинского энергетической инфраструктуры.
Как подчеркнул он в интервью Главреду, страна-агрессор РФ "обязательно этим будет заниматься, как только наступит время".
"Думаю, что они обязательно этим будут заниматься, как только наступит время. Их цель - не дать нам времени на восстановление", - говорит эксперт.
По его мнению, основной вопрос в том, достаточно ли Украина защищает энергетику и ключевые узлы.
"Будем ли мы к этому готовы - это уже вопрос к Министерству энергетики и "Укрэнерго", - добавил Криволап.
Удары РФ по Украине - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что РФ била по Украине полусотней дронов, есть раненые и разрушения. В результате ударов в одном из областных центров есть трое раненых - у двух полицейских осколочное поражение конечностей, а у 62-летней женщины переломы ног.
Как ранее сообщал Главред, ранее РФ ударила по Киеву сотнями дронов и ракет - полковник ВСУ раскрыл детали атаки. Армия РФ выпустила за ночь 315 дронов, среди которых были как ударные дроны, так и различные дроны-имитаторы.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на фоне массированного удара РФ по Украине 10 июня обратился к США. Украинский лидер подчеркнул, что нужно жесткое давление ради мира.
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Кто такой Константин Криволап?
Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.
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