"Кто-то в Европе верит": Путин сказал, пойдет ли войной на страны НАТО

Москва якобы не имеет агрессивных намерений в отношении Альянса, хотя и не скрывает развития своих вооруженных сил.

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Путин открестился от планов нападать на Европу / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Главные тезисы Путина:

РФ способна "купировать все угрозы"

Перевооружение НАТО не имеет никакого смысла

В Кремле не планируют нападение на Восточную Европу

Российский диктатор Владимир Путин назвал "невероятной ложью" информацию о возможном нападении России на страны Европы или НАТО.

По его словам, Москва якобы не имеет агрессивных намерений в отношении Альянса, хотя и не скрывает развития своих вооруженных сил.

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Глава Кремля заявил, что расширение оборонных бюджетов стран-членов Альянса "не имеет смысла", ведь Россия достаточно защищена и способна "купировать все угрозы".

"Чего бы НАТО ни делало, конечно, это создает определенные угрозы, но мы купируем все эти угрозы, которые будут возникать. В этом смысле любые перевооружения и увеличение бюджетов до 5% от ВВП стран НАТО не имеют никакого смысла", – сказал Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Президент РФ также отрицал любые планы наступления на Восточную Европу.

"Что это означает? Что мы собираемся нападать на Восточную Европу или что? Когда-то известный гитлеровский пропагандист говорил: "Чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят". Легенда о том, что Россия собирается нападать на Европу, на страны НАТО, – это та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран Это просто глупость. Доктор Геббельс и кто-то в Европе, наверное, верит", – сказал Путин.

НАТО vs Ось зла / Инфографика: Главред

Нападение РФ на страны НАТО - прогнозы

Как писал Главред, бывший советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон считает, что если США решат не отвечать на агрессию президента РФ Владимира Путина в отношении стран Балтии или Польши, это может привести к ужасным последствиям. В частности, к нападению на Североатлантический Альянс.

Страна-агрессор Россия планирует проверить действенность пятой статьи 5 Североатлантического договора, которая гарантирует взаимную защиту в случае нападения на одну из стран-членов Альянса. Как заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль, немецкая разведка имеет конкретные доказательства подготовки Кремля к потенциальной агрессии против НАТО.

Датская военная разведка в своем февральском отчете пришла к выводу, что после завершения войны в Украине Россия сможет перебросить значительные силы к границам других европейских стран в течение полугода.

Издание The New York Times писало о том, что войска России укрепляют базы и активно строят военную инфраструктуру у границы с Финляндией, о чем свидетельствуют недавние спутниковые снимки, подтвержденные представителями НАТО.

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