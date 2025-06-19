Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Кто-то в Европе верит": Путин сказал, пойдет ли войной на страны НАТО

Анна Ярославская
19 июня 2025, 12:34
67
Москва якобы не имеет агрессивных намерений в отношении Альянса, хотя и не скрывает развития своих вооруженных сил.
Путин, армия РФ
Путин открестился от планов нападать на Европу / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Главные тезисы Путина:

  • РФ способна "купировать все угрозы"
  • Перевооружение НАТО не имеет никакого смысла
  • В Кремле не планируют нападение на Восточную Европу

Российский диктатор Владимир Путин назвал "невероятной ложью" информацию о возможном нападении России на страны Европы или НАТО.

По его словам, Москва якобы не имеет агрессивных намерений в отношении Альянса, хотя и не скрывает развития своих вооруженных сил.

видео дня

Глава Кремля заявил, что расширение оборонных бюджетов стран-членов Альянса "не имеет смысла", ведь Россия достаточно защищена и способна "купировать все угрозы".

"Чего бы НАТО ни делало, конечно, это создает определенные угрозы, но мы купируем все эти угрозы, которые будут возникать. В этом смысле любые перевооружения и увеличение бюджетов до 5% от ВВП стран НАТО не имеют никакого смысла", – сказал Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Президент РФ также отрицал любые планы наступления на Восточную Европу.

"Что это означает? Что мы собираемся нападать на Восточную Европу или что? Когда-то известный гитлеровский пропагандист говорил: "Чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят". Легенда о том, что Россия собирается нападать на Европу, на страны НАТО, – это та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран Это просто глупость. Доктор Геббельс и кто-то в Европе, наверное, верит", – сказал Путин.

НАТО, ось зла, россия, иран, китай, КНДР, инфографика
НАТО vs Ось зла / Инфографика: Главред

Нападение РФ на страны НАТО - прогнозы

Как писал Главред, бывший советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон считает, что если США решат не отвечать на агрессию президента РФ Владимира Путина в отношении стран Балтии или Польши, это может привести к ужасным последствиям. В частности, к нападению на Североатлантический Альянс.

Страна-агрессор Россия планирует проверить действенность пятой статьи 5 Североатлантического договора, которая гарантирует взаимную защиту в случае нападения на одну из стран-членов Альянса. Как заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль, немецкая разведка имеет конкретные доказательства подготовки Кремля к потенциальной агрессии против НАТО.

Датская военная разведка в своем февральском отчете пришла к выводу, что после завершения войны в Украине Россия сможет перебросить значительные силы к границам других европейских стран в течение полугода.

Издание The New York Times писало о том, что войска России укрепляют базы и активно строят военную инфраструктуру у границы с Финляндией, о чем свидетельствуют недавние спутниковые снимки, подтвержденные представителями НАТО.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России НАТО Владимир Путин
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне сами себя выдали в Крыму и стали мишенью для ударов - "АТЕШ"

Россияне сами себя выдали в Крыму и стали мишенью для ударов - "АТЕШ"

13:16Война
Встреча Путина с Зеленским и Трампом: в Кремле выдвинули новые условия

Встреча Путина с Зеленским и Трампом: в Кремле выдвинули новые условия

12:24Политика
Продукт, который употребляет каждый украинец, резко подорожает: насколько вырастет цена

Продукт, который употребляет каждый украинец, резко подорожает: насколько вырастет цена

11:06Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 19 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Безобразно ведет себя: как выглядит сын Николая Баскова

Безобразно ведет себя: как выглядит сын Николая Баскова

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 июня (обновляется)

"Ума не хватает": дочь Лорак удивила новыми фото

"Ума не хватает": дочь Лорак удивила новыми фото

Скоблить вручную больше не надо: унитаз будет ослепительно белым с одним средством

Скоблить вручную больше не надо: унитаз будет ослепительно белым с одним средством

Последние новости

13:38

Откуда берется жужжание в салоне самолета: пилот объяснил, когда надо переживать

13:36

Можно ли родным нести гроб с умершим родственником: священник объяснил

13:18

Как волки стали собаками - лучшими друзьями человека

13:16

Россияне сами себя выдали в Крыму и стали мишенью для ударов - "АТЕШ"

13:15

Курсовые "обострения": как изменится стоимость доллара и евро до 29 июня

Украина знает слабые места России, РФ может рухнуть раньше, чем все думают – ЗагороднийУкраина знает слабые места России, РФ может рухнуть раньше, чем все думают – Загородний
13:07

Где спряталась цифра 6 среди пятерок: только "гений головоломок" найдет ее за 11 секунд

12:34

"Кто-то в Европе верит": Путин сказал, пойдет ли войной на страны НАТО

12:24

Встреча Путина с Зеленским и Трампом: в Кремле выдвинули новые условия

12:14

Колорадский жук - как вредитель из США захватил Европу и Украину

Реклама
12:13

Средняя зарплата в Украине выросла: кто получает больше всего

12:05

Китайский гороскоп на завтра 20 июня: Быкам - страх, Свиньям - неудачи

12:04

Расставание Кэти Перри и Орландо Блума: подруга певицы подтвердила слухи

11:57

Что известно о Фордо - ядерном сердце Ирана, которое хочет "выключить" Израиль

11:49

Жданов оценил, пойдет ли Путин на применение ядерного оружия

11:42

Оккупанты продвинулись в двух областях Украины: в DeepState раскрыли направления

11:10

"И паспорт": предательница Ани Лорак получила российское гражданство

11:06

Продукт, который употребляет каждый украинец, резко подорожает: насколько вырастет цена

10:54

Целенаправленные удары по населению: известно, чем опасна новая тактика атак РФ

10:52

Звездный Папа: кто из современных знаменитостей является родственником Льва XIV

10:45

Мобилизация в Украине продолжается: как узнать, в розыске ли вы в ТЦК

Реклама
10:43

Может ли РФ высадить десант для захвата Одессы: в ВМС дали четкий ответ

10:15

ПриватБанк может "заморозить" перевод на карту: в каком случае деньги не вернут

09:31

Серьезный пожар в районе аэродрома: дроны массово налетели на Волгоград в России

09:25

В США готовятся: Вашингтон может атаковать Иран в ближайшие дни - Bloomberg

09:16

Беглец Олег Винник попал в новые крупные неприятности за границей - детали

09:01

Набеги на гардероб: Сара Джессика Паркер рассказала, как ведут себя ее дочери

08:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 июня (обновляется)

08:44

Гороскоп Таро на завтра 20 июня: Ракам - удача, Стрельцам - тяжелое решение

08:37

Карта Deep State онлайн за 19 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:24

"Ума не хватает": дочь Лорак удивила новыми фото

08:19

Такого не было с зимы 2024 года: РФ прибегла к опасному повороту и выбрала цель

08:08

Тарас Цымбалюк показал своих родителей - реакция поклонников

07:39

Путин назвал сроки нового раунда переговоров и сказал, с кем готов подписать мир

07:00

"Объект ВПК": Путин цинично оправдал удар ракеты по девятиэтажке в КиевеВидео

05:24

Как сказать на украинском "ширинка": блогер удивил ответом

05:03

Ужас для царской власти и полиции: как похороны Леси Украинки всколыхнули весь КиевВидео

04:40

5 советов, как защитить томаты от болезней летом: урожай удивит щедростью

03:34

Жизнь резко изменится - 3 знаков зодиака ждет прилив достатка и удачи с 19 июня

03:20

Бабочки в животе гарантированы: 5 знаков встретят свою настоящую любовь летом

01:53

От партнерства до "соучастия" один шаг: что изменило отношение Кремля к Германии

Реклама
01:49

8 лет вместе: Маколей Калкин с женой трогательно поздравили друг друга с годовщиной

01:30

60-летняя звезда "Отчаянных домохозяек" покорила красную дорожку натуральным видом

00:50

Больного СМА активиста Назария Гусакова заподозрили в мошенничестве: что известно

00:47

Трамп может согласиться на продажу оружия Украине: Волкер назвал неожиданное условие

00:08

Впервые за почти полвека карьеры: Том Круз получит первый Оскар

18 июня, среда
23:37

На грядке осталось место: эта неприхотливая культура даст урожай уже через два месяцаВидео

23:20

Украина уже производит баллистические ракеты дальностью более 500 км - экс-глава СВР

23:07

"Алан это не понимает": Макс Барских признался, из-за чего ссорится с Бадоевым

23:06

"Есть центральная тема, других обсуждений не будет": чего ждать Украине от саммита НАТО

22:41

Тайны "Маэстро": какой путь прошел Леонид Быков, чтобы стать кумиром миллионовВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваНастя КаменскихМаксим ГалкинВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять