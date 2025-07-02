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Буданов оценил попытки прорыва РФ на фронте: что будет с летним наступлением

Анна Косик
2 июля 2025, 10:51обновлено 2 июля, 12:01
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Глава разведки сообщил, как складывается ситуация на линии соприкосновения.
Буданов, ВСУ
Буданов оценил летнее наступление РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 71 ОЕБр

Что сказал Буданов:

  • Враг не начинал летнего наступления
  • Армия РФ не делала паузы в боевых действиях
  • Днепру не угрожает ничего, кроме атак с воздуха

Глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов заявил, что говорить о летнем наступлении страны-агрессора России не стоит, ведь кампания РФ так и не прекращалась.

Как он сказал Новини.LIVE, оккупанты не делали паузы на фронте, поэтому речь идет о продолжении боевых действий.

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"Все, что вы видите - оно на поверхности. Сейчас 21 век - время цифровых технологий, невозможного ничего скрыть, в этом есть плюсы и минусы. Все, что вы видите, то есть", - подчеркнул он.

Буданов отдельно прокомментировал ситуацию в Днепропетровской области. По его словам, там по контурам области, как минимум с юго-восточного направления, действительно существует угроза и продолжаются ожесточенные бои.

Однако, если говорить об опасности для областного центра - города Днепр, то ее не существует. Единственное, что угрожает местным жителям - ракетно-пушечные удары страны-агрессора.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее СМИ сообщали, что российская армия сталкивается с многочисленными проблемами, которые делают невозможным значительные успехи на фронте в Украине. Без дополнительной мобилизации и помощи со стороны Северной Кореи оккупанты вряд ли смогут осуществить масштабные продвижения.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Накануне, как писал Главред, стало известно, что Северная Корея отправит в Россию для участия в войне против Украины своих военнослужащих. Речь идет о 25 тысячах северных корейцев.

Напомним, военный аналитик Дмитрий Снегирев предупреждал, что в рамках нового летнего наступления российские войска стремятся прорваться к административной границе Днепропетровской области на Новопавловском и Покровском направлениях.

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Кто такой Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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