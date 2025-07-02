Оккупантов в Сумской области станет больше, РФ придумала хитрый план - Снегирев

Воины КНДР фактически займут место россиян в Курской области.

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РФ будет перебрасывать группировки с Курщины / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Главное из заявления аналитика:

КНДР отправит в РФ 25 тысяч военных

Эту группировку Россия, вероятно, перебросит на Курщину

Этими действиями оккупанты решат несколько вопросов одновременно

Северная Корея отправит в Россию для участия в войне против Украины своих военнослужащих. Речь идет о 25 тысячах северных корейцев. Об этом в комментарии Главреду рассказал военный аналитик, соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

"25 тысяч - это серьезная группировка войск, учитывая, что в Курской области остается до 11 тысяч северных корейцев. То есть общая численность войск КНДР, которые будут участвовать в войне против Украины, уже составит более 30 тысяч", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, перебрасывая такую группировку войск КНДР на Курщину, Россия будет решать несколько вопросов одновременно.

"Первое - это высвобождение оперативных резервов из числа оперативно-тактических группировок Суджа и Белгород, которые сейчас благодаря действиям Сил обороны Украины в Теткинском и Глушковском районах Курской области фактически заблокированы. И заблокированы там по меньшей мере 50 тысяч российских военных", - рассказал эксперт.

Он добавил, что воины КНДР фактически займут место россиян в Курской области и, таким образом, позволят российскому командованию перебросить на линию боевого соприкосновения в Сумскую и Харьковскую области дополнительные подразделения.

Снегирев добавил, что войска КНДР будут принимать непосредственное участие в боевых действиях на Курщине против подразделений Сил обороны Украины.

"Сейчас мы контролируем на Курщине около 90 кв км, и это Глушковский и Теткинский районы. Причем в Теткинском районе есть угроза оперативного окружения российской группировки - 56-го парашютно-десантного полка, и это признают даже сами россияне", - подытожил он.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Военные КНДР - что известно

Как сообщал Главред, глава ГУР МО Кирилл Буданов говорил, что в ближайшее время в России существенно возрастет количество граждан Северной Кореи, которые будут присоединяться к армии РФ в качестве "добровольцев", а не в составе отдельных подразделений, как это ранее происходило на Курщине.

Издание Sky News писало, что для нового наступления, которое планируется в июле или августе, россияне могут задействовать большое количество северокорейских военных.

В то же время, аналитики Института изучения войны считают, что если Северная Корея направит свои войска на территорию Украины для помощи России, это будет существенным "переломом" на поле боя.

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Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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