Россия ставит амбициозные цели: Шмыгаль раскрыл, какие регионы Украины под угрозой

Россия пытается закрепиться на новых границах, чтобы усилить свои переговорные позиции в войне с Украиной.

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Россия стремится расширить контроль на пять областей Украины / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Кратко:

Россия стремится выйти на границы нескольких областей Украины

Украина устала, но фронт стабилен и враг наступает

Нужна ПВО и усиление санкций против России

Премьер-министр Украины сообщил об актуальном состоянии на фронте и политических намерениях российских оккупантов. Враг стремится выйти на границы нескольких украинских областей - Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, а возможно и Черниговской - чтобы усилить свои переговорные позиции и заставить Украину к капитуляции, что является абсолютно неприемлемым. Об этом он рассказал в интервью испанскому изданию El Pais.

"Мы устали, что естественно после такой длительной войны, но мы не истощены, что очень важно. Сейчас линия фронта более-менее стабилизировалась. Они все еще наступают. У них есть достаточно сумасшедшие политические цели, такие как выход на географические границы других областей Украины (Запорожье, Днепр, Харьков, Сумы, возможно, Чернигов), чтобы увеличить свое переговорное преимущество и принести нам предложения о капитуляции, что является абсолютно неприемлемым", - отметил глава правительства. видео дня

Он подчеркнул, что Украина имеет поддержку партнеров и будет продолжать борьбу за свою независимость.

"Мы устали, но не обессилены", - добавил Шмыгаль.

Относительно важнейшей помощи от партнеров, премьер подчеркнул первоочередную потребность в средствах противовоздушной обороны - Patriot, Hawk, ЗРК.

"Больше, чем наступательное оружие, нам нужно оборонительное оружие для защиты нашего неба, потому что россияне резко увеличили производство беспилотников и ракет иранского типа. Каждую ночь они используют от 300 до 500 беспилотников и ракет. Нам нужно сотрудничество в производстве беспилотников, которые играют решающую роль на поле боя и позволяют нам не только сдерживать, но и давить на россиян со своей стороны", - рассказал Шмыгаль.

Кроме того, Украина настаивает на усилении санкционного давления на Россию. По словам премьера, экономическое и военное давление должны действовать параллельно, чтобы сузить пространство для манипуляций и подтолкнуть агрессора к переговорам.

"Это уменьшит пространство для манипуляций, лжи и развития их экономики. В конце концов, они сядут за стол переговоров и попросят мира. Это наша стратегия", - резюмировал глава правительства.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, напряжение на Ближнем Востоке и потенциальное обострение между Ираном и Израилем не окажут значительного влияния на позиции России. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Кроме того начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что этап обострения на фронте уже начался. Об этом он рассказал в эфире программы "На линии огня" на Общественном радио.

По состоянию на сейчас российские войска не имеют ощутимых успехов в Харьковской и Сумской областях. Замысел Владимира Путина по созданию буферной зоны потерпел поражение, отметил военно-политический эксперт и соучредитель инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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