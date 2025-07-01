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Повлияет ли конфликт на Ближнем Востоке на дроны в арсенале РФ: Буданов поставил точку

Руслан Иваненко
1 июля 2025, 19:55
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Руководитель ГУР оценил зависимость РФ от Ирана как незначительную и объяснил, почему поставки компонентов не являются критическими.
Буданов
Буданов оценил, повлияет ли война на Ближнем Востоке на российские "Шахеды" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, mil.in.ua

Читайте в материале:

  • Почему Россия не поддержит Иран в конфликте
  • Насколько РФ зависима от иранских дронов
  • Что останавливает Путина от действий на Ближнем Востоке

Обострение ситуации на Ближнем Востоке и возможное противостояние между Ираном и Израилем существенно не скажется на позициях России. Об этом Громадському радио заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, РФ лишь частично зависит от иранских поставок.

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"Мне жаль вас разочаровывать, но РФ не так сильно зависит от поставок из Ирана. Из него, в большинстве, идут только компоненты. Да, немножко замедлился этот процесс, но вы серьезно не увидите эти задержки и замедления. "Шахеды" уже давно начали производить в РФ. Поэтому нет. Ответ прост. Всерьез это никак не отразится", - пояснил руководитель ГУР.

В то же время на вопрос, может ли Россия поддержать Иран в случае эскалации противостояния с Израилем или США, Буданов заметил:

"Вопрос опять философский начинается. Может ли она чисто технически? Да, чисто технически может. Сделает ли она это? Нет, не сделает. И этому объяснение как раз в плоскости геополитики".

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахед / Инфографика: Главред

Глава украинской военной разведки также добавил, что не ожидает реальной помощи со стороны Кремля в пользу Тегерана, ведь это противоречит стратегическим интересам самой РФ.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия активно наращивает производство беспилотников и уже регулярно осуществляет воздушные атаки с применением 300-400 дронов за раз. По оценкам авиационного эксперта Богдана Долинце, к концу 2025 года страна-агрессор может достичь возможности запускать до тысячи дронов в течение одной ночи.

Такая тенденция свидетельствует об эскалации со стороны Москвы и существенно усложняет перспективы мирного урегулирования, говорится в материале Financial Times.

Кроме того, российские войска впервые за время полномасштабной войны применили новый тип ударных дронов для атаки на Харьков. Об этом ранее сообщал городской голова Игорь Терехов.

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Кто такой Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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