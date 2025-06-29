Россия меняет стратегию ударов: СМИ раскрыли, чего ждать украинцам до конца лета

Масштаб атаки свидетельствует о новой стратегии Москвы, которая нацелена на постепенное ослабление украинской противовоздушной обороны.

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ПВО Украины сбила более 200 дронов и 38 ракет во время ночной атаки России / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот, ua.depositphotos.com

О главном:

Масштаб атаки свидетельствует о резком усилении стратегии РФ

Москва стремится ослабить украинскую ПВО

Россия начала самые масштабные с начала полномасштабного вторжения воздушные удары по Украине, что свидетельствует о существенной эскалации со стороны Москвы и снижает шансы на мирное урегулирование, пишет Financial Times.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 29 июня российские войска выпустили 537 воздушных средств поражения, среди которых 477 ударных дронов и ложных целей, а также 60 ракет различных типов. Украинское ПВО смогло сбить 211 беспилотников и 38 ракет.

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"Масштаб этой атаки свидетельствует о резком усилении стратегии России", - отмечают украинские официальные лица, добавляя, что Москва стремится ослабить систему противовоздушной обороны Украины.

Во время отражения ночной атаки погиб пилот истребителя F-16 Максим Устименко. Он уничтожил семь воздушных целей, после чего направил самолет в сторону от населенных пунктов, но не успел катапультироваться.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Высокопоставленные украинские чиновники прогнозируют дальнейшую интенсификацию наземного наступления и воздушной кампании РФ в течение лета.

Удар по Украине 29 июня - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 29 июня Россия осуществила очередную массированную атаку на территорию Украины, применив 477 дронов-камикадзе и 60 ракет различных типов.

Основные удары были направлены на западные области. Взрывы прогремели в Запорожье, Львовской, Полтавской и Черкасской областях.

В целом Россия использовала 537 воздушных средств поражения, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Во время отражения этой атаки трагически погиб украинский пилот истребителя F-16 Максим Устименко. Президент Владимир Зеленский поручил выяснить обстоятельства его гибели.

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