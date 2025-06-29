Россия меняет стратегию ударов: СМИ раскрыли, чего ждать украинцам до конца лета

О главном:
- Масштаб атаки свидетельствует о резком усилении стратегии РФ
- Москва стремится ослабить украинскую ПВО
Россия начала самые масштабные с начала полномасштабного вторжения воздушные удары по Украине, что свидетельствует о существенной эскалации со стороны Москвы и снижает шансы на мирное урегулирование, пишет Financial Times.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 29 июня российские войска выпустили 537 воздушных средств поражения, среди которых 477 ударных дронов и ложных целей, а также 60 ракет различных типов. Украинское ПВО смогло сбить 211 беспилотников и 38 ракет.
"Масштаб этой атаки свидетельствует о резком усилении стратегии России", - отмечают украинские официальные лица, добавляя, что Москва стремится ослабить систему противовоздушной обороны Украины.
Во время отражения ночной атаки погиб пилот истребителя F-16 Максим Устименко. Он уничтожил семь воздушных целей, после чего направил самолет в сторону от населенных пунктов, но не успел катапультироваться.
Высокопоставленные украинские чиновники прогнозируют дальнейшую интенсификацию наземного наступления и воздушной кампании РФ в течение лета.
Удар по Украине 29 июня - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 29 июня Россия осуществила очередную массированную атаку на территорию Украины, применив 477 дронов-камикадзе и 60 ракет различных типов.
Основные удары были направлены на западные области. Взрывы прогремели в Запорожье, Львовской, Полтавской и Черкасской областях.
В целом Россия использовала 537 воздушных средств поражения, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Во время отражения этой атаки трагически погиб украинский пилот истребителя F-16 Максим Устименко. Президент Владимир Зеленский поручил выяснить обстоятельства его гибели.
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