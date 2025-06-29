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РФ запустила 477 дронов и 60 ракет: детали массированной атаки по Украине

Мария Николишин
29 июня 2025, 09:29
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Известно, что ПВО обезвредила 475 средств воздушного нападения.
РФ запустила 477 дронов и 60 ракет: детали массированной атаки по Украине
Сколько целей сбила ПВО / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

Главное:

  • РФ атаковала Украину 537 средствами воздушного нападения
  • Из них ПВО удалось уничтожить - 475
  • Попадания зафиксированы в 6 локациях

В ночь на 29 июня страна-агрессор Россия атаковала Украину 537 средствами воздушного нападения. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Известно, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

видео дня

Так, ночью Россия атаковала:

  • 477 ударными БпЛА различных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово и Чауда (более 250 из них - Шахеды);
  • 4 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 Кинжал из воздушного пространства Тамбовской области;
  • 7 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской области и оккупированного Крыма;
  • 41 крылатой ракетой Х-101/Искандер-К из Саратовской, Курской, Брянской областей;
  • 5 крылатыми ракетами Калибр из акватории Черного моря;
  • 3 зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области.
РФ запустила 477 дронов и 60 ракет: детали массированной атаки по Украине
Какими ракетами РФ наносит удары / Инфографика: Главред

По предварительным данным, украинская противовоздушная оборона обезвредила 475 средств воздушного нападения. Так, 249 целей сбиты огневыми средствами, еще 226 - локально потеряны. В частности:

  • 211 вражеских БпЛА типа Шахед и беспилотников других типов сбиты огневыми средствами, 225 - локально потеряны или подавлены РЭБ;
  • 1 баллистическая ракета Искандер-М/KN-23 сбита;
  • 33 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К сбиты, еще 1 - локально потеряна;
  • 4 крылатые ракеты Калибр сбиты.
РФ запустила 477 дронов и 60 ракет: детали массированной атаки по Украине
Дрон Шахед / Инфографика: Главред

В то же время, зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 6 локациях, падение сбитых (обломки) в 8 локациях.

РФ запустила 477 дронов и 60 ракет: детали массированной атаки по Украине
Как отработала ПВО / фото: Воздушные силы

Массированная атака по Украине - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 29 июня враг атаковал Украину дронами и ракетами, большое количество из которых было направлено на западные области Украины. Взрывы раздавались в Запорожье, Львовской, Полтавской, Черкасской областях.

Известно, что отражая массированное воздушное нападение противника, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко. Он сбил семь воздушных целей. Во время отработки последней - его самолет получил повреждения и начал терять высоту.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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