РФ запустила 477 дронов и 60 ракет: детали массированной атаки по Украине

Главное:
- РФ атаковала Украину 537 средствами воздушного нападения
- Из них ПВО удалось уничтожить - 475
- Попадания зафиксированы в 6 локациях
В ночь на 29 июня страна-агрессор Россия атаковала Украину 537 средствами воздушного нападения. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Известно, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Так, ночью Россия атаковала:
- 477 ударными БпЛА различных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово и Чауда (более 250 из них - Шахеды);
- 4 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 Кинжал из воздушного пространства Тамбовской области;
- 7 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской области и оккупированного Крыма;
- 41 крылатой ракетой Х-101/Искандер-К из Саратовской, Курской, Брянской областей;
- 5 крылатыми ракетами Калибр из акватории Черного моря;
- 3 зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области.
По предварительным данным, украинская противовоздушная оборона обезвредила 475 средств воздушного нападения. Так, 249 целей сбиты огневыми средствами, еще 226 - локально потеряны. В частности:
- 211 вражеских БпЛА типа Шахед и беспилотников других типов сбиты огневыми средствами, 225 - локально потеряны или подавлены РЭБ;
- 1 баллистическая ракета Искандер-М/KN-23 сбита;
- 33 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К сбиты, еще 1 - локально потеряна;
- 4 крылатые ракеты Калибр сбиты.
В то же время, зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 6 локациях, падение сбитых (обломки) в 8 локациях.
Массированная атака по Украине - что известно
Как сообщал Главред, в ночь на 29 июня враг атаковал Украину дронами и ракетами, большое количество из которых было направлено на западные области Украины. Взрывы раздавались в Запорожье, Львовской, Полтавской, Черкасской областях.
Известно, что отражая массированное воздушное нападение противника, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко. Он сбил семь воздушных целей. Во время отработки последней - его самолет получил повреждения и начал терять высоту.
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Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
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