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РФ атаковала новым дроном: СМИ раскрыли, почему он может быть особенно опасным

Руслан Иваненко
30 июня 2025, 23:51
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Российские войска выпустили дрон "Черника", способный преодолевать до 100 км и не подвергаться воздействию РЭБ.
Черника, Дрон
Оккупанты использовали по Харькову новый дрон-камикадзе / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • РФ впервые применила "Чернику" для атаки на Харьков
  • Терехов подтвердил факт удара этим типом дрона
  • На вооружении РФ таких дронов уже тысячи

Российские войска впервые за время полномасштабной войны применили новый тип ударных дронов для атаки на Харьков. Об этом ранее сообщал городской голова Игорь Терехов.

Как сообщает украинское оборонное издание Defense Express, речь идет о дроне-камикадзе "Черника", который имеет две модификации: более легкую - "Черника-1" и более тяжелую - "Черника-2". Эти аппараты находятся на вооружении российской армии уже некоторое время. По данным на март 2024 года, было изготовлено более 7,5 тысяч дронов "Черника-1", а с апреля известно и о более 4 тысячах единиц более тяжелой версии.

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"Дрон-камикадзе "Черника-1" представляет собой беспилотник типа "летающее крыло", изготовленный из пенопласта. Он имеет максимальную дальность поражения до 80 км, крейсерская скорость 75 км/ч, максимальная высота полета до 1,5 км. Запуск происходит из катапульты или с рук. Боевая часть массой 0,7 кг, вероятно, осколочно-фугасного типа, в основном этот дрон применяется против автотранспортной техники и пехоты", - отмечают в Defense Express.

По данным издания, "Черника-2" существенно опаснее, ведь имеет боевую часть массой до 3,5 кг и предназначена для поражения укреплений и тяжелой техники. Радиус ее действия - до 100 км.

Некоторые российские источники сообщают о наличии у "Черники-2" функции донаведения, что затрудняет работу средств радиоэлектронной борьбы.

"Также "Черника-2" оборудована функцией автопилота до определенного района цели, благодаря чему оператору не нужно постоянно осуществлять управление, а только на конечном участке полета. Это в сочетании с их, вероятно, низкой стоимостью, делает их массовыми и очень опасными. По своей концепции их можно сравнить с другим российским дроном "Молния", который также в своей конструкции использует простые материалы", - добавляют в Defense Express.

Эти дроны активно применяются российскими войсками на фронте уже более года. Против них эффективно работают украинские зенитные FPV-дроны.

"Однако несмотря на функцию к наведению и автоматический полет в район цели, без связи они также не способны выполнять задачи, поэтому РЭБ также остается достаточно эффективным средством", - резюмирует Defense Express.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия активно наращивает производство беспилотников и уже регулярно осуществляет воздушные атаки с применением 300-400 дронов за раз. По оценкам авиационного эксперта Богдана Долинце, к концу 2025 года страна-агрессор может достичь возможности запускать до тысячи дронов в течение одной ночи.

Такая тенденция свидетельствует об эскалации со стороны Москвы и существенно усложняет перспективы мирного урегулирования, говорится в материале Financial Times.

Кроме того, российская армия испытывает новую авиационную ракету-бомбу "Гром-Е1" и наращивает выпуск дронов-камикадзе Shahed, сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Что известно о Defense Express?

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор - Сергей Згурец.

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