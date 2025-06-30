РФ ударила по Харькову новым дроном: что о нем известно

Только за последнюю неделю Харьков пережил 16 вражеских атак. Чаще всего оккупанты били дронами-камикадзе "Шахед".

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РФ ударила по Харькову новым дроном / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГосЧС, 126 отдельная бригада сил ТРО

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Сколько дроновых атак пережил Харьков за неделю

Что известно о новом дроне "Черника"

Во время атаки на Харьков российская армия впервые применила для удара по городу новый беспилотник "Черника". Об этом рассказал мэр города Игорь Терехов.

По его данным, только за последнюю неделю Харьков пережил 16 вражеских атак. Чаще всего оккупанты били дронами-камикадзе "Шахед".

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"Но также специалисты Департамента чрезвычайных ситуаций впервые зафиксировали удар и дроном нового типа под названием "Черника", - рассказал Терехов.

Что известно о дроне "Черника"

Новый российский дрон "Черника" похож по мощности боевой части на "Молнию", но имеет другую конструкцию. В результате его удара повреждения получили несколько авто в гаражном кооперативе.

Всего за последние семь дней пострадали четыре человека, среди них – ребенок. К счастью, обошлось без летальных исходов.

Взрывы были зафиксированы в Немышлянском, Киевском и Индустриальном районах. Разрушения подверглись как жилые дома, так и гражданские предприятия.

За этот период продолжительность воздушных тревог в Харькове была на 33 часа (43%) меньше, чем в среднем по области.

"Это результат слаженной работы военных, противовоздушной обороны и аналитиков Ситуационного центра. За это им большое спасибо", - добавил Терехов.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Ранее украинский волонтер Сергей Стерненко написал в своем Telegrаm-канале, что дроны "Черника-2" несут боевую часть весом 3,5 килограмма и имеют функцию донаведения на цель. Благодаря этой функции дрон может атаковать цель в условиях подавления и потери сигнала управления.

"Черника-2" - это легкий БПЛА типа "летающее крыло". Он летит на крейсерской скорости 75 км/ч и может преодолеть расстояние до 80 км на высоте не более 1,5 километра.

Стоимость таких беспилотников относительно низкая.

Темный цвет корпуса позволяет предположить, что БПЛА предназначен для атак в вечернее и ночное время суток. При этом инфракрасная камера у него не обнаружена.

"Как вариант, собирают его просто из отходов черного пенопласта. Но, юмор о пенопласте и палице юмором, а вот то, что эта дешевая кустарная залипуха имеет донаведение и БЖД массой до 3,5 кг, делает ее опасной не только для личного состава, но и легкобронированной техники", - рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

Как писал Главред, в ночь на 25 июня российская армия атаковала Харьков дронами. Враг нанес по меньшей мере семь ударов. Под ударом оказалось гражданское предприятие в Киевском районе. Также был поврежден незаселенный жилой дом, возник пожар.

В ночь на понедельник, 30 июня, Харьковская область подверглась очередной атаке российских беспилотников. В нескольких населенных пунктах повреждена гражданская инфраструктура, вспыхнули пожары. Пострадали 8 человек, из них один ребенок.

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