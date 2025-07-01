'Будет под их контролем': Буданов сделал жесткое заявление о войне и мобилизации

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что этап обострения на фронте уже продолжается, и призвал украинцев осознать необходимость реальной защиты государства.

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Буданов сделал жесткое заявление о войне, мобилизации и мирных переговорах / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 4 отдельная танковая бригада

О чем сказал Буданов:

Обострение на фронте уже происходит

Надо реально защищать свое государство

Ситуация может измениться после завершения мирных переговоров

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что этап обострения на фронте уже начался. Об этом он рассказал в эфире программы "На линии огня" на Общественном радио.

Комментируя заявление российского диктатора и военного преступника Владимира Путина о том, что "русская земля будет там, где ступит нога российского солдата", Буданов подтвердил, что так все и будет происходить.

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"Да, все сказано верно. То, пока дойдут - то и будут контролировать. А вы думаете, что кто-то этого не понимает? Я надеюсь, что понимают все. И нам как гражданам из этого нужно делать вывод только один - что надо реально защищать свое государство, а не прятаться от ТЦК или чего-то подобного сказал Буданов. Иначе придет ТЦК РФ, как это происходит на оккупированных территориях. А там это происходит полным ходом, поверьте мне"", - сказал глава ГУР МО.

Руководитель ГУР подчеркнул, что обострение боевых действий уже продолжается и существенных изменений в ситуации в ближайшее время ожидать не стоит. Такое положение, по его словам, будет сохраняться до момента завершения мирных переговоров.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, напряжение на Ближнем Востоке и потенциальное обострение между Ираном и Израилем не окажут значительного влияния на позиции России. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По состоянию на сейчас российские войска не имеют ощутимых успехов в Харьковской и Сумской областях. Замысел Владимира Путина по созданию буферной зоны потерпел поражение, отметил военно-политический эксперт и соучредитель инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

Несмотря на заявления о нежелании затягивать переговоры с Украиной, Кремль продолжает пытаться реализовать собственные стратегические амбиции, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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