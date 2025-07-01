'Будет под их контролем': Буданов сделал жесткое заявление о войне и мобилизации

О чем сказал Буданов:
- Обострение на фронте уже происходит
- Надо реально защищать свое государство
- Ситуация может измениться после завершения мирных переговоров
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что этап обострения на фронте уже начался. Об этом он рассказал в эфире программы "На линии огня" на Общественном радио.
Комментируя заявление российского диктатора и военного преступника Владимира Путина о том, что "русская земля будет там, где ступит нога российского солдата", Буданов подтвердил, что так все и будет происходить.
"Да, все сказано верно. То, пока дойдут - то и будут контролировать. А вы думаете, что кто-то этого не понимает? Я надеюсь, что понимают все. И нам как гражданам из этого нужно делать вывод только один - что надо реально защищать свое государство, а не прятаться от ТЦК или чего-то подобного сказал Буданов. Иначе придет ТЦК РФ, как это происходит на оккупированных территориях. А там это происходит полным ходом, поверьте мне"", - сказал глава ГУР МО.
Руководитель ГУР подчеркнул, что обострение боевых действий уже продолжается и существенных изменений в ситуации в ближайшее время ожидать не стоит. Такое положение, по его словам, будет сохраняться до момента завершения мирных переговоров.
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Напомним, как ранее сообщал Главред, напряжение на Ближнем Востоке и потенциальное обострение между Ираном и Израилем не окажут значительного влияния на позиции России. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
По состоянию на сейчас российские войска не имеют ощутимых успехов в Харьковской и Сумской областях. Замысел Владимира Путина по созданию буферной зоны потерпел поражение, отметил военно-политический эксперт и соучредитель инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.
Несмотря на заявления о нежелании затягивать переговоры с Украиной, Кремль продолжает пытаться реализовать собственные стратегические амбиции, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Кто такой Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
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