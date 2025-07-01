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В Украине могут ввести графики подачи воды: какие города и регионы под угрозой

Руслан Иваненко
1 июля 2025, 19:19
108
Украинцев предупреждают о риске водного кризиса и возможном введении почасовой подачи в нескольких регионах.
Вода
Эксперты фиксируют массовое пересыхание родников и предупреждают об осложнении добычи питьевой воды / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вкратце:

  • Украина рискует столкнуться с водным кризисом в ближайшее десятилетие
  • Южные регионы, особенно Одесская область, могут пострадать больше всего
  • Основная часть воды в стране - транзитная, зависимая от соседних государств

Украина стоит на пороге серьезного водного кризиса, который может затронуть многие регионы страны уже в ближайшие десять лет. Из-за дефицита воды некоторые города могут ввести почасовую подачу, сообщил Общественному председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин.

Наиболее острой ситуация ожидается на юге Украины, в частности в Одесской области, где водоснабжение в значительной степени зависит от транзитной речной воды.

видео дня

По словам Сухомлина:

"На сегодня Украина по международным исследованиям занимает 23-24 место в мире по уровню обеспечения водой. Мы - на последнем месте в Европе, и ситуация не улучшается".

Большинство рек, поставляющих питьевую воду, берут начало за пределами Украины, поэтому политические или климатические изменения могут привести к уменьшению водных ресурсов. Особенно это касается региона вокруг Днестра. В то же время подземные воды в стране стремительно истощаются, а уровень очистки сточных вод остается слишком низким - только 32% проходят полноценную очистку.

Правительственное агентство сейчас завершает строительство Николаевского водопровода, который должен начать работать в августе 2025 года. Это позволит улучшить водоснабжение в соседних регионах и направить ресурсы на другие критические проекты.

Для эффективного преодоления водной проблемы в Украине необходимо создать единый национальный центр управления водными ресурсами и включить вопрос воды в стратегию национальной безопасности.

Как подытожил Сергей Сухомлин:

"Пока в Украине нет системного подхода к управлению водными ресурсами, проблема будет только обостряться".

Украина стоит на пороге серьезного водного кризиса, который может коснуться многих регионов страны уже в ближайшие десять лет. Из-за дефицита воды некоторые города могут ввести почасовую подачу, сообщил Общественному председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин.

Наиболее острой ситуация ожидается на юге Украины, в частности в Одесской области, где водоснабжение в значительной степени зависит от транзитной речной воды. По словам Сухомлина,

"на сегодня Украина по международным исследованиям занимает 23-24 место в мире по уровню обеспечения водой. Мы - на последнем месте в Европе, и ситуация не улучшается".

Большинство рек, поставляющих питьевую воду, берут начало за пределами Украины, поэтому политические или климатические изменения могут привести к уменьшению водных ресурсов. Особенно это касается региона вокруг Днестра. В то же время подземные воды в стране стремительно истощаются, а уровень очистки сточных вод остается слишком низким - только 32% проходят полноценную очистку.

Правительственное агентство сейчас завершает строительство Николаевского водопровода, который должен начать работать в августе 2025 года. Это позволит улучшить водоснабжение в соседних регионах и направить ресурсы на другие критические проекты.

Для эффективного преодоления водной проблемы в Украине необходимо создать единый национальный центр управления водными ресурсами и включить вопрос воды в стратегию национальной безопасности.

Как подытожил Сергей Сухомлин:

"Пока в Украине нет системного подхода к управлению водными ресурсами, проблема будет только обостряться".

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, температура упадет до +7 градусов - когда в Украину придут дожди и сильный ветер. Появился прогноз погоды на неделю с 23 по 29 июня.

Также ранее сообщалось, что украинцев предупредили об ухудшении погоды - стало известно, где будет свирепствовать непогода. В некоторых регионах Украины объявили желтый уровень опасности.

Напомним, магнитная буря ударила с новой силой - Украина под атакой "желтого" шторма. В течение 22-24 июня ожидается умеренная геомагнитная активность, которая может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей.

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Что такое Общественное

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание (Суспільне) - общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", "Радио Ukraine International", "Суспільне Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в частности интернет-СМИ. НОТУ является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству, пишет Википедия.

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питьевая вода Сухомлин новости Украины
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