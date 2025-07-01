В Украине могут ввести графики подачи воды: какие города и регионы под угрозой

Вкратце:
- Украина рискует столкнуться с водным кризисом в ближайшее десятилетие
- Южные регионы, особенно Одесская область, могут пострадать больше всего
- Основная часть воды в стране - транзитная, зависимая от соседних государств
Украина стоит на пороге серьезного водного кризиса, который может затронуть многие регионы страны уже в ближайшие десять лет. Из-за дефицита воды некоторые города могут ввести почасовую подачу, сообщил Общественному председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин.
Наиболее острой ситуация ожидается на юге Украины, в частности в Одесской области, где водоснабжение в значительной степени зависит от транзитной речной воды.
По словам Сухомлина:
"На сегодня Украина по международным исследованиям занимает 23-24 место в мире по уровню обеспечения водой. Мы - на последнем месте в Европе, и ситуация не улучшается".
Большинство рек, поставляющих питьевую воду, берут начало за пределами Украины, поэтому политические или климатические изменения могут привести к уменьшению водных ресурсов. Особенно это касается региона вокруг Днестра. В то же время подземные воды в стране стремительно истощаются, а уровень очистки сточных вод остается слишком низким - только 32% проходят полноценную очистку.
Правительственное агентство сейчас завершает строительство Николаевского водопровода, который должен начать работать в августе 2025 года. Это позволит улучшить водоснабжение в соседних регионах и направить ресурсы на другие критические проекты.
Для эффективного преодоления водной проблемы в Украине необходимо создать единый национальный центр управления водными ресурсами и включить вопрос воды в стратегию национальной безопасности.
Как подытожил Сергей Сухомлин:
"Пока в Украине нет системного подхода к управлению водными ресурсами, проблема будет только обостряться".
Украина стоит на пороге серьезного водного кризиса, который может коснуться многих регионов страны уже в ближайшие десять лет. Из-за дефицита воды некоторые города могут ввести почасовую подачу, сообщил Общественному председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин.
Наиболее острой ситуация ожидается на юге Украины, в частности в Одесской области, где водоснабжение в значительной степени зависит от транзитной речной воды. По словам Сухомлина,
"на сегодня Украина по международным исследованиям занимает 23-24 место в мире по уровню обеспечения водой. Мы - на последнем месте в Европе, и ситуация не улучшается".
Большинство рек, поставляющих питьевую воду, берут начало за пределами Украины, поэтому политические или климатические изменения могут привести к уменьшению водных ресурсов. Особенно это касается региона вокруг Днестра. В то же время подземные воды в стране стремительно истощаются, а уровень очистки сточных вод остается слишком низким - только 32% проходят полноценную очистку.
Правительственное агентство сейчас завершает строительство Николаевского водопровода, который должен начать работать в августе 2025 года. Это позволит улучшить водоснабжение в соседних регионах и направить ресурсы на другие критические проекты.
Для эффективного преодоления водной проблемы в Украине необходимо создать единый национальный центр управления водными ресурсами и включить вопрос воды в стратегию национальной безопасности.
Как подытожил Сергей Сухомлин:
"Пока в Украине нет системного подхода к управлению водными ресурсами, проблема будет только обостряться".
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, температура упадет до +7 градусов - когда в Украину придут дожди и сильный ветер. Появился прогноз погоды на неделю с 23 по 29 июня.
Также ранее сообщалось, что украинцев предупредили об ухудшении погоды - стало известно, где будет свирепствовать непогода. В некоторых регионах Украины объявили желтый уровень опасности.
Напомним, магнитная буря ударила с новой силой - Украина под атакой "желтого" шторма. В течение 22-24 июня ожидается умеренная геомагнитная активность, которая может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей.
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Что такое Общественное
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание (Суспільне) - общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", "Радио Ukraine International", "Суспільне Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в частности интернет-СМИ. НОТУ является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству, пишет Википедия.
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