В Резерв+ появилась новая функция: как снять себя розыска

Нарушителей будут снимать с розыска автоматически после оплаты штрафа.

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В Резерв+ добавили новую функцию / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Как снять себя с розыска ТЦК

Кто сможет заплатить штраф через Резерв+

В приложение Резерв+ в рамках бета-теста добавили возможность оплаты штрафов для тех военнообязанных, которые не уточнили свои данные до 16 июля 2024 года.

Как сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в Facebook, чтобы присоединиться к тестированию, следует заполнить форму по ссылке.

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"Все, кто успеет сделать это вовремя, оплачивает только половину штрафа - 8500 гривен. Без очередей. Без визита в ТЦК. Это касается тех, кто не уточнил свои данные до 16.07.2024", - написала она.

Она также отметила в комментариях к своему посту, что первое время можно будет оплатить только те штрафы, которые были начислены за несвоевременное уточнение военно-учетных данных.

Другие штрафы, в том числе за неявку по повестке, в приложении можно будет оплачивать позже.

Черногоренко подчеркнула, что нарушителей будут снимать с розыска автоматически после оплаты штрафа.

После оплаты штрафа и снятия статуса "в розыске" военнообязанных смогут забронировать.

Розыск ТЦК — что нужно знать / Инфографика - Главред

Как писал Главред, украинцам уже доступна новая версия приложения Резерв+. В частности, теперь приложение будет присылать уведомления в случае розыска.

Ранее заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что в приложении Резерв+ планируют ввести функцию отслеживания бумажной повестки, что позволит отслеживать все этапы отправки.

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