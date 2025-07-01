Украина может победить в войне с РФ: в Foreign Affairs назвали способы

Победа Украины в войне до сих пор остается достижимой, но это возможно, только если западные страны изменят свой подход.

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Украина может победить в войне с РФ/ коллаж: Главред, фото: 831 бригада тактической авиации, 4 отдельная танковая бригада

Основные тезисы из материала Foreign Affairs:

Украина все еще может победить в войне против РФ

Но для этого Запад должен изменить свой подход и предоставить больше помощи

Украина все еще может победить в войне против страны-агрессора России, несмотря на затяжную войну, уязвимость на фронте и "усталость" союзников. Однако для этого западные государства должны изменить свои подходы во всех плоскостях - как в военной, так и в экономической и дипломатической.

Об этом говорится в материале Foreign Affairs. Отмечается, что страна-агрессор Россия гораздо слабее экономически, чем считают многие аналитики, и ее военную экономику все еще могут сильно подорвать жесткие санкции и экспортный контроль.

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В то же время в материале отмечается, что Украина "воюет умно", и она могла бы переломить ситуацию на поле боя, если бы имела больше высокотехнологичных дронов, систем ПВО, ракет дальнего радиуса действия и боеприпасов. Если стратегия Европы и США изменится и они предоставят Украине больше помощи, то украинцы все еще могут выиграть войну.

В статье отмечается, что убеждение Трампа и приближенных к нему лиц в том, что Украина якобы может проиграть и согласиться на переговоры из отчаяния, основывается на "чрезмерно узком понимании" динамики боевых действий. Foreign Affairs пишет, что Украина достигла "впечатляющих побед", несмотря на значительные ограничения западной помощи: отбила наступление на Киев в 2022 году, освободила Харьковскую область и провела успешную операцию "Паутина".

Также авторы статьи отметили, что усилиям Украины постоянно препятствовали не недостаток человеческих ресурсов или решимости, а недостаточное снабжение передовых военных возможностей. В издании напомнили, что еще задолго после того, как РФ развернула современные танки, истребители пятого поколения и новейшие ракеты, украинцы были вынуждены длительное время ждать аналогичные средства. Однако, когда такие средства поступили от партнеров, украинцам запрещали применять их по целям на территории России, пока Соединенные Штаты Америки не смягчили свои правила в 2024 году.

"Запад не затягивает войну из-за "слишком большого количества помощи", наоборот - затягивает ее, предоставляя слишком мало и с задержками", - отмечается в материале.

В то же время отмечается, что санкции против РФ, которые ввели другие государства, были достаточно "половинчатыми". Санкции против России содержали столько смягчений, что были лишены полного влияния.

В издании Foreign Affairs считают, что победа Украины - как минимум, сохранение ее суверенитета и продолжение курса на членство в НАТО и Евросоюзе - все еще в пределах досягаемости. Однако для того, чтобы это стало реальностью, должны произойти фундаментальные изменения в стратегии Запада. Для этого Запад должен увеличить военную помощь для Украины, а также прибегнуть к решительным экономическим мерам против страны-агрессора России.

"Победа не будет быстрой, дешевой или легкой. Но она все же возможна - и, вероятно, будет стоить меньше жизней и ресурсов, чем увековечение статус-кво. Остается выяснить, готов ли Запад, особенно Европа, проявить политическую волю, чтобы обеспечить это будущее", - подытожило издание.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, появилось важное заявление Зеленского о фронте - войска получили спецзадания, есть результаты. Президент Зеленский сообщил, что украинским военным удалось сорвать планы России на Сумщине, успешно выполнив поставленные боевые задачи.

Напомним, военный назвал реальные перспективы окончания войны. Россия наращивает производство дронов и ракет для усиления наступательных возможностей в войне против Украины.

Также ранее сообщалось, что летнее наступление РФ зашло в тупик - СМИ раскрыли главные причины провала. Военные аналитики прогнозируют провал летнего наступления из-за слабости разведки и кадровых проблем.

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Что такое Foreign Affairs? Foreign Affairs - это американский журнал о международных отношениях и внешней политике США, издаваемый Советом по международным отношениям, некоммерческой, беспартийной членской организацией и мозговым центром, специализирующимся на внешней политике и международных делах США. Печатный журнал, основанный 15 сентября 1922 года, выходит каждые два месяца, а на веб-сайте ежедневно публикуются статьи и антологии каждые два месяца, пишет Википедия.

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