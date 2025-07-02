'Оставаться там нельзя': людей срочно отселяют из одной области

Главное из заявления эксперта:
- Из 20 сел на Днепропетровщине отселяют людей
- В область уже долетают российские КАБы и дроны
- Линия разграничения почти рядом
В Днепропетровской области продолжается отселение местных жителей из сел, прилегающих к линии разграничения. По состоянию на сегодня это ориентировочно 20 сел. Об этом сообщил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии 24 Каналу.
"Российские власти, используя FPV-дроны, артиллерию, атакуют любой объект, который считают нужным. Иногда с точки зрения развлечения, в других случаях - это военная составляющая. Поэтому гражданским оставаться там нельзя", - подчеркнул он.видео дня
По его словам, в Новопавловку прилетают российские КАБы. Они могут летать на расстояние 80 - 90, по некоторой информации, даже до 100 километров. Это означает, что в воздушном пространстве Днепропетровщины Россия так или иначе присутствует.
"Поэтому даже если физически российских войск на территории Днепропетровщины, на земле нет, то в воздушном пространстве они есть. Мы должны это учитывать. К сожалению, ситуация сложная", - сказал Ступак.
Эксперт напомнил, что недавно в город Днепр уже прилетел российский реактивный снаряд. Поэтому есть опасения, что линия разграничения почти рядом.
"Сейчас предпосылок к панике, напряжения нет. Но должны наблюдать, что происходит", - подчеркнул экс-сотрудник СБУ.
Ситуация в Днепропетровской области - что известно
Как сообщал Главред, по состоянию на 29 июня на территории Днепропетровщины появилась "серая" зона. Но руководитель ЦПД, лейтенант Андрей Коваленко заявил, что россияне не прорвались на Днепропетровщину.
Премьер-министр Украины сообщил, что враг стремится выйти на границы нескольких украинских областей - Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, а возможно и Черниговской - чтобы усилить свои переговорные позиции и принудить Украину к капитуляции, что является абсолютно неприемлемым.
Военный аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что в рамках нового летнего наступления российские войска стремятся прорваться к административной границе Днепропетровской области на Новопавловском и Покровском направлениях.
Читайте также:
- Летнее наступление РФ зашло в тупик: СМИ раскрыли главные причины провала
- ВСУ сорвали блицкриг оккупантов на горячем участке фронта - спикер УДА
- От ударов летели искры: дроны ГУР поразили ряд важных объектов РФ в Крыму
Кто такой Иван Ступак
Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред