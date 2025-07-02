'Оставаться там нельзя': людей срочно отселяют из одной области

В Днепропетровской области ситуация сложная.

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Бои у границ Днепропетровщины / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада

Главное из заявления эксперта:

Из 20 сел на Днепропетровщине отселяют людей

В область уже долетают российские КАБы и дроны

Линия разграничения почти рядом

В Днепропетровской области продолжается отселение местных жителей из сел, прилегающих к линии разграничения. По состоянию на сегодня это ориентировочно 20 сел. Об этом сообщил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии 24 Каналу.

"Российские власти, используя FPV-дроны, артиллерию, атакуют любой объект, который считают нужным. Иногда с точки зрения развлечения, в других случаях - это военная составляющая. Поэтому гражданским оставаться там нельзя", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, в Новопавловку прилетают российские КАБы. Они могут летать на расстояние 80 - 90, по некоторой информации, даже до 100 километров. Это означает, что в воздушном пространстве Днепропетровщины Россия так или иначе присутствует.

"Поэтому даже если физически российских войск на территории Днепропетровщины, на земле нет, то в воздушном пространстве они есть. Мы должны это учитывать. К сожалению, ситуация сложная", - сказал Ступак.

Эксперт напомнил, что недавно в город Днепр уже прилетел российский реактивный снаряд. Поэтому есть опасения, что линия разграничения почти рядом.

"Сейчас предпосылок к панике, напряжения нет. Но должны наблюдать, что происходит", - подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Что известно о КАБах / Инфографика: Главред

Ситуация в Днепропетровской области - что известно

Как сообщал Главред, по состоянию на 29 июня на территории Днепропетровщины появилась "серая" зона. Но руководитель ЦПД, лейтенант Андрей Коваленко заявил, что россияне не прорвались на Днепропетровщину.

Премьер-министр Украины сообщил, что враг стремится выйти на границы нескольких украинских областей - Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, а возможно и Черниговской - чтобы усилить свои переговорные позиции и принудить Украину к капитуляции, что является абсолютно неприемлемым.

Военный аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что в рамках нового летнего наступления российские войска стремятся прорваться к административной границе Днепропетровской области на Новопавловском и Покровском направлениях.

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Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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