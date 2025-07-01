Макрон после разговора с Путиным созвонился с Зеленским: СМИ узнали детали

Главное:
- Макрон поделился с Зеленским деталями разговора с Путиным
- Позиция Путина по войне против Украины не изменилась
Президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора Владимиром Путиным позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и поделился подробностями разговора с главой Кремля.
Как сообщает Суспільне, разговор Зеленского и Макрона был конструктивным. Французский глава государства рассказал коллеге о деталях разговора с Путиным.
По данным источника журналистов, позиция Кремля не изменилась: Путин не демонстрирует готовности к завершению войны.
Разговоры Макрона с Путиным и Зеленским – что об этом известно:
Как сообщал Главред, Зеленский и Макрон ранее обсудили возможность дополнительных поставок Украине французских истребителей Mirage. Также лидеры поговорили и сотрудничестве по производству и инвестициям в дроны-перехватчики.
Зеленский и Макрон обсудили украино-французское производство беспилотников на базе концерна Renault. Кроме того, в МИД Франции заявили о передаче Украине части средств, которые были получены от замороженных активов РФ.
1 июля Макрон поговорил по телефону с Путиным. Глава Кремля разразился привычной кремлевской пропагандой и заявил, что агрессор Россия для завершения войны "требует", в том числе, "признание" оккупированных территорий Украины "российскими".
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Что такое Суспильне
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное Вещание (Суспильне) — общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в том числе интернет-СМИ. НСТУ является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству, пишет Википедия.
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