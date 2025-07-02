Почти 50 гривен за евро: в обменниках фиксируют рекордный взлет валюты

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- Официальный курс евро превысил психологическую отметку в 49 гривен
- В банках и обменниках курс евро достигает почти полсотни гривен
2 июля официальный курс евро в Украине установлен на уровне 49,40 гривен. Об этом говорится на сайте НБУ. В то время как в банках европейская валюта поднялась еще выше.
Согласно данным на сайте Минфин, курс евро в среднем в кассах банков составляет 48,90 - 49,75 гривны за 1 евро. Таким образом в шестой раз за последний месяц европейская валюта обновляет рекорд.
Популярные в Украине банки установили наличные курсы евро на таком уровне:
- Приватбанк - 48,75 - 49,75 грн;
- Ощадбанк - 48,95 - 49,80 грн;
- Укрсиббанк - 48,60 - 49,60 грн;
- ПУМБ - 48,90 - 49,60 грн;
- Райффайзен - 48,80 - 49,63 грн.
На черном рынке ситуация несколько иная: курс евро установлен на уровне 49,40 - 49,65 гривен. В то же время в обменниках евро покупают по 49,26 гривны, что на 50 копеек больше, а продают по 49,78 гривны - на 35 дороже.
Курс валют в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что по предварительным прогнозам, в период с 30 июня по 4 июля курс доллара останется стабильным, с незначительными колебаниями в пределах 20-30 копеек.
Ранее эксперт Олег Пендзин предупреждал, что курс доллара в Украине, вероятно, сохранит свои нынешние позиции. В то же время европейская валюта вырастет в цене. Не исключено, что наличный евро на неделе подорожает до 50 гривен.
Недавно экономист Александр Хмелевский заявил, что в июле курс гривны будет оставаться относительно стабильным. Национальный банк не спешит с девальвацией национальной валюты.
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Что за ведомство Минфин?
Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".
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