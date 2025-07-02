Почти 50 гривен за евро: в обменниках фиксируют рекордный взлет валюты

Европейская валюта выходит на новые максимальные показатели.

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Сколько стоит евро в обменниках и банках 2 июля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Официальный курс евро превысил психологическую отметку в 49 гривен

В банках и обменниках курс евро достигает почти полсотни гривен

2 июля официальный курс евро в Украине установлен на уровне 49,40 гривен. Об этом говорится на сайте НБУ. В то время как в банках европейская валюта поднялась еще выше.

Согласно данным на сайте Минфин, курс евро в среднем в кассах банков составляет 48,90 - 49,75 гривны за 1 евро. Таким образом в шестой раз за последний месяц европейская валюта обновляет рекорд.

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Популярные в Украине банки установили наличные курсы евро на таком уровне:

Приватбанк - 48,75 - 49,75 грн;

Ощадбанк - 48,95 - 49,80 грн;

Укрсиббанк - 48,60 - 49,60 грн;

ПУМБ - 48,90 - 49,60 грн;

Райффайзен - 48,80 - 49,63 грн.

На черном рынке ситуация несколько иная: курс евро установлен на уровне 49,40 - 49,65 гривен. В то же время в обменниках евро покупают по 49,26 гривны, что на 50 копеек больше, а продают по 49,78 гривны - на 35 дороже.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что по предварительным прогнозам, в период с 30 июня по 4 июля курс доллара останется стабильным, с незначительными колебаниями в пределах 20-30 копеек.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Ранее эксперт Олег Пендзин предупреждал, что курс доллара в Украине, вероятно, сохранит свои нынешние позиции. В то же время европейская валюта вырастет в цене. Не исключено, что наличный евро на неделе подорожает до 50 гривен.

Недавно экономист Александр Хмелевский заявил, что в июле курс гривны будет оставаться относительно стабильным. Национальный банк не спешит с девальвацией национальной валюты.

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Что за ведомство Минфин? Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".

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