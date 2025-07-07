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Новое оружие против "Шахедов": нардеп рассказал, что может прийти на смену Patriot

Руслан Иваненко
7 июля 2025, 23:23
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Россия начала наносить одновременные удары по одной цели, чтобы прорвать оборону и истощить украинскую ПВО.
Шахед, Костенко
Костенко призвал сосредоточить усилия на создании более дешевых перехватчиков для борьбы с дронами / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Читайте в материале:

  • Почему россияне меняют тактику воздушных атак
  • Чем опасно истощение украинской ПВО
  • Какой ответ на дроны предлагает Костенко

Российские войска начали использовать новую тактику воздушных атак по Украине - одновременно наносить несколько ударов по одной цели. Это делается не только для ее уничтожения, но и для истощения украинской системы противовоздушной обороны.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

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По словам Костенко, в целом РФ уже применила более 7 тысяч ракет и более 50 тысяч дронов-камикадзе "Шахед" для ударов по Украине. Он подчеркнул, что масштабы атак "даже не идут в сравнение со Второй мировой войной", а из-за такого количества целей сложно создать ПВО, которая полностью сможет справиться со всем потоком угроз.

"Вся система ПВО разрабатывалась во времена "холодной" войны, поэтому она достаточно дорогая и рассчитана на уничтожение серьезных целей, а не "шахедов", которые стоят от 30 до 100 тысяч долларов", - пояснил нардеп.

Он отметил, что использование систем Patriot, С-300 или "Буков" против дешевых дронов является экономически неоправданным.

"Ни одна экономика этого не выдержит, поэтому надо разрабатывать и применять менее дорогие средства, в частности, перехватчики, чтобы бороться с российскими дронами", - подчеркнул Костенко."Надо делать побольше дронов-перехватчиков, которые являются сравнительно более дешевыми, и могут бороться с дронами", - добавил он.

По словам депутата, сейчас Россия потенциально способна запускать до 500 дронов за один день, но не может делать это ежедневно из-за недостатка ресурсов. "Вместе с фальш-дронами могут делать такие атаки раз в 3-4 дня", - отметил он.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахед / Инфографика: Главред

Костенко подчеркнул, что Украине необходимо сосредоточиться на масштабном производстве средств для отражения атак:

"Надо делать сплошное радиолокационное поле, автоматизировать все это и уничтожать российские дроны. Думаю, что в ближайшее время найдем эти решения и ежедневно будем сбивать все большее количество 'шахедов'", - заявил нардеп.

Передача Украине Patriot - новости по теме

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп после разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о, том что Украине нужны Patriot для обороны. На вопрос журналистов, отправит ли он больше комплексов в Киев, глава США ответил, что это возможно.

В конце июня председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк сообщил, что Украина может получить от США пять зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Однако впоследствии пресс-секретарь администрации президента Трампа Кэролайн Левитт не стала комментировать возможность передачи Украине дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

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О персоне: Роман Костенко

Роман Костенко - народный депутат Украины, Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

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