Против этого Россия бессильна: Украина нашла отличный способ борьбы с Шахедами

Что известно:
- Украина применяет дроны-перехватчики против Шахедов
- РФ не найдет способ нейтрализации дронов-перехватчиков
- 95% операторов дронов-перехватчиков - бойцы в возрасте до 22 лет
Украина начала изготавливать дроны-перехватчики для борьбы с российскими ударными беспилотниками типа "Шахед". Теперь РФ не сможет найти способ, чтобы нейтрализовать такое вооружение украинских сил противовоздушной обороны. Об этом заявил командир взвода перехватчиков БПЛА из 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Бецик", пишет Новости.LIVE.
Интересно то, что именно молодые бойцы, которые любят видеоигры, становятся лучшими операторами дронов. Именно они начинают менять ход войны.
"На данный момент эффективного противодействия нашим дронам-перехватчикам врагом не найдено. И я уверен, что и не найдут - мы найдем, как выкрутиться. Мы круглосуточно работаем над решениями в сфере перехвата. Враг здесь очень сильно отстает", - заявил он
"Бецик" отметил, что сейчас 95% перехватов вражеских дронов выполняют бойцы в возрасте до 22 лет.
Удары РФ по Украине - последние новости по теме
Ранее глава МВД Игорь Клименко рассказал подробности ночной атаки дронов РФ на Украину. По его словам, больше всего пострадали столица, Киевская и Одесская область. Под ударом оккупантов была гражданская инфраструктура. В результате обстрелов произошло 19 пожаров.
Как писал Главред, армия РФ в ночь на 10 июня массированно атаковала Киев "Шахедами" и ракетами. В столице прогремели мощные взрывы, в разных районах города зафиксировали падение обломков.
Кроме того, также Россия нанесла удар и по Одессе. Оккупанты использовали ударные беспилотники. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары.
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