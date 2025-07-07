Против этого Россия бессильна: Украина нашла отличный способ борьбы с Шахедами

Сейчас Украина применяет дроны-перехватчики против Шахедов.

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Украина нашла способ борьбы с Шахедмой / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 23 отдельная механизированная бригада

Что известно:

Украина применяет дроны-перехватчики против Шахедов

РФ не найдет способ нейтрализации дронов-перехватчиков

95% операторов дронов-перехватчиков - бойцы в возрасте до 22 лет

Украина начала изготавливать дроны-перехватчики для борьбы с российскими ударными беспилотниками типа "Шахед". Теперь РФ не сможет найти способ, чтобы нейтрализовать такое вооружение украинских сил противовоздушной обороны. Об этом заявил командир взвода перехватчиков БПЛА из 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Бецик", пишет Новости.LIVE.

Интересно то, что именно молодые бойцы, которые любят видеоигры, становятся лучшими операторами дронов. Именно они начинают менять ход войны.

видео дня

"На данный момент эффективного противодействия нашим дронам-перехватчикам врагом не найдено. И я уверен, что и не найдут - мы найдем, как выкрутиться. Мы круглосуточно работаем над решениями в сфере перехвата. Враг здесь очень сильно отстает", - заявил он

"Бецик" отметил, что сейчас 95% перехватов вражеских дронов выполняют бойцы в возрасте до 22 лет.

Что известно о Шахедах / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее глава МВД Игорь Клименко рассказал подробности ночной атаки дронов РФ на Украину. По его словам, больше всего пострадали столица, Киевская и Одесская область. Под ударом оккупантов была гражданская инфраструктура. В результате обстрелов произошло 19 пожаров.

Как писал Главред, армия РФ в ночь на 10 июня массированно атаковала Киев "Шахедами" и ракетами. В столице прогремели мощные взрывы, в разных районах города зафиксировали падение обломков.

Кроме того, также Россия нанесла удар и по Одессе. Оккупанты использовали ударные беспилотники. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары.

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