Россия запустила 'Кинжалы': в Хмельницкой области прогремели сильные взрывы

Что известно:
- Россияне запустили ракеты "Кинжал" по Украине
- Взрывы прогремели в Хмельницкой области
- Враг атаковал Украину двумя ракетами
В субботу, 5 июля, в Хмельницкой области прогремели взрывы. Россияне запустили две аэробаллистические ракеты "Кинжал" в направлении города Староконстантинов. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Около 17:30 на всей территории Украины была объявлена ракетная опасность из-за взлета вражеского истребителя МиГ-31К, носителя ракет "Кинжал". С борта этого самолета враг осуществил пуски сверхзвуковых ракет в сторону территории Украины.
В 17:38 Воздушные силы сообщили об обнаружении скоростной воздушной цели над Черниговской областью. Объект пролетел над Киевской и Житомирской областями и направился в сторону района города Староконстантинов, что в Хмельницкой области.
Уже через несколько минут в Хмельницкой области были зафиксированы первые взрывы, вероятно, в результате поражения или взрыва ракеты.
Вскоре оккупанты осуществили второй пуск ракеты "Кинжал", которая повторила предыдущий маршрут. В 17:51, по словам корреспондентов Суспильного, в Хмельницкой области снова раздались взрывы.
Атаки РФ на Киев - что известно
Напомним, в результате ночной комбинированной атаки РФ на Киев 4 июля погиб один человек, еще 26 человек ранены, среди них - 10-летний ребенок. Больше всего пострадали Соломенский и Святошинский районы: повреждены десятки жилых домов, школы, кафе и другие объекты инфраструктуры.
Также во время ночной атаки 3-4 июля украинские дроны-перехватчики сбили десятки "Шахедов", сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, Россия запустила более 500 ударных дронов и ракет, значительную часть из которых удалось уничтожить.
Как сообщал Главред, в ночь на 5 июля российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. Часть беспилотников достигла Киева - в столице прогремели взрывы
Читайте также:
- "Есть погибшие и раненые": в Полтаве серия взрывов, РФ ударила БпЛА по ТЦК
- В Одессе прогремели взрывы: на город летела баллистическая ракета из Крыма
- Есть погибшие и десятки раненых: новые детали мощных взрывов под Житомиром
Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред