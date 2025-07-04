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Полтавщина под атакой БпЛА: раздаются взрывы, есть пострадавшие

Руслан Иваненко
4 июля 2025, 01:22обновлено 4 июля, 02:24
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Местные власти призвали жителей не игнорировать воздушную тревогу и обеспечить беспрепятственный доступ к укрытиям во время атаки дронов.
Полтавщина под атакой БпЛА: раздаются взрывы, есть пострадавшие
Российские беспилотники атаковали Полтавщину, вызвав взрывы и ранения среди местных жителей / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Кратко:

  • Атака дронов на Полтавщину: повреждения, есть раненые
  • ОВА напомнила о доступе к укрытиям и правилах безопасности
  • Призыв не публиковать места взрывов, фото/видео

Вечером 3 июля российские войска атаковали Полтавскую область ударными беспилотниками. В результате атаки в регионе прогремели взрывы. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

Воздушную тревогу в области объявили в 19:53. Воздушные силы Украины предупредили:

видео дня

"Полтавская область - угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-восточного направления".

Около 20:30 было зафиксировано движение вражеского дрона типа "Шахед" в направлении Полтавы с севера. А уже в 21:03 еще один дрон попытался приблизиться к городу - тогда местные жители слышали взрывы.

Глава ОВА напомнил гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности во время тревоги:

"Во время воздушной тревоги для посетителей должен быть обеспечен беспрепятственный доступ ко всем укрытиям. Если укрытие закрыто или недоступно - звоните на линию 102. Не пренебрегайте безопасностью", - подчеркнул Когут.

В результате падения обломков дронов в Полтавском районе поврежден легковой автомобиль на территории частного домовладения. Один человек получил ранения - врачи оказывают ему необходимую помощь.

Кроме того, в районе зафиксирован еще один травмированный в результате атаки человек. Медики также оказывают ему помощь.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахед / Инфографика: Главред

Также секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова призвала жителей соблюдать правила информационной безопасности во время воздушной тревоги. Она отметила недопустимость публикаций о местах взрывов, а также предостерегла от съемки и распространения фото и видео.

"Во время воздушной тревоги не публикуйте, где раздаются взрывы, не снимайте и не распространяйте фото и видео", - подчеркнула Ямщикова.

По ее словам, в результате атаки на территории общины зафиксировано повреждение нескольких частных домов.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, российские оккупанты атаковали Киев ударными беспилотниками типа "Шахед". Позже в воздух были подняты самолеты МиГ-31К. В Воздушных силах предупредили о пусках ракет в направлении Киева.

Кроме того, страна-агрессор Россия начала практиковать удары по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки.

В ночь на понедельник, 30 июня, Харьковская область подверглась очередной атаке российских беспилотников. В нескольких населенных пунктах повреждена гражданская инфраструктура, вспыхнули пожары. Пострадали 8 человек, из них один ребенок.

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О персоне: Владимир Когут

Владимир Когут - временно исполняющий обязанности начальника Полтавской областной военной администрации (ОВА), ранее занимал должность заместителя председателя Полтавской ОВА по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

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